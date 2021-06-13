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Bafra’da yangın çıktı!

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 10.00 sıralarında Bafra’da ormanlık alan içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana gelmiştir.
Bafra’da yangın çıktı!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 10.00 sıralarında Bafra’da ormanlık alan içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana gelmiştir.

Çıkan yangın itfaiye ekipleri, Orman dairesi ekipleri, Mehmetçik Belediyesi ekipleri ve çevre sakinleri tarafından söndürülmüş olup yangın sonucu yaklaşik 6 dönümlük biçilmiş buğday,yaklaşik 6 dönümlük biçilmemiş buğday ve yaklasık 40 dönüm maki bitki örtüsü yanarak zarar görmüştür.

Yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir. 

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