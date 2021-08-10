Bağımsızlık Yolu 14 Ağustos’ta Yürüyüş Düzenliyor

Bağımsızlık Yolu, Barış Harekatının ikinci aşamasının yıldönümü olan 14 Ağustos’ta, mevcut siyasi ve ekonomik duruma karşı yürüyüş düzenliyor.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamada, 20 Temmuz Barış Harekatının, 15 Temmuz Faşist Yunan Cuntasının Kıbrıs’a yönelik darbesine bir cevap niteliğinde olduğu ve dönemin koşulları içinde meşruiyet barındıran bir müdahale olduğu ifade edilirken, ancak 14 Ağustos’taki harekatın Kıbrıslı Türklerin güvenlik kaygısına son verirken yeni bir tür “esarete” yol açtığı görüşü savunuldu.

Bu durumun, Kıbrıs Türkü’nün alım gücünün düşmesine, kendini güvencesiz hissetmesine, Kıbrıslı Türk halkının dünyada tanınmış bir yer edinememesine ve Kıbrıs’ın yeniden birleşememesine neden olduğu öne sürülen açıklamada, halkların kardeşliği, emeğin kurtuluşu ve barış için mücadele ettikleri kaydedildi.

Yürüyüş, 14 Ağustos Cumartesi saat 18:00’de Mehmet Akif Caddesi ile Osman Paşa Caddesinin buluştuğu köşede başlayacak. Yürüyüş güzergahı, İngiliz Yüksek Komiserliği, ABD Temsilciliği ve Türkiye Büyükelçiliği olarak tasarlandı.