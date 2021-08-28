Bakan Amcaoğlu: Resmi Gazete'de çıkan kararlar padişah fermanı değil... Ücret sorunu çözülecek

UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin içindeki tartışmalar sürüyor. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, PCR ve antijen testlerinin ücretli olması kararı sonrası Kanal Sim’e konuştu; “Ücret sorunu çözülecek” dedi

Amcaoğlu: Sağlık bakanlığının elinde aşılar duruyor

Kanal Sim‘de yayınlanan ‘Sabah Kahvesi’ne telefonla bağlanan Amcaoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın elinde aşı bulunduğunu ifade etti. Yüz yüze eğitimin başlayacağını hatırlatan Amcaoğlu, herkesin şapkasını önüne koyarak, üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

“Eğitimi niye kapayalım?”

Eğitim camiası çalışanlarının %96’sının aşılandığını ifade eden Amcaoğlu “Niye eğitimi kapayalım? Bu ülkede aşı vardır. Dünyada 12 yaş çocuklara vurulma onayı alan Biontech aşısı da çocuklarımıza uygulanmakta. Herkese aşı imkanı sunduk herkes de üstüne düşeni yapsın” dedi.

“Bu ücret konusu çözülecek”

PCR ve antijen testlerinin ücretli olması konusuna da değinen Amcaoğlu, 12-18 yaş arası kişilerin PCR ve antijen testlerinden ücretten muaf tutulacağını kaydetti.

Resmi Gazete’de çıkan kararların fetva yada padişah fermanı olmadığının altını çizen Amcaoğlu, kararın düzeltileceğini ve bu ücret konusunun çözüleceğini kaydetti.

“Uzmanlar ne diyorsa onu yaptık”

Kendilerinin uzmanlar ne diyorsa onu yaptıklarını belirten Amcaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Devlet maliyesi de bu işe el atıp ne gerekiyorsa yapmalı ve kaynağı yaratmalıdır. Sağlık hiçbir şeye benzemez”