Bakan Ataoğlu'ndan hükümete sitem: Aşılı insanlara PCR bedava olmalıydı

"Temennim herkesin aşı olması"

Azınlık hükümetinin Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, PCR ve antijen testlerinde alınan karar sonrası kişisel görüşünü paylaştı; “Aşılı insanlara PCR bedava olmalıydı” dedi

Ataoğlu: Her şeyin yolunda olması için uğraşıyoruz

Kanal Sim‘de yayınlanan ‘Sabah Kahvesi’ programına telefonla bağlanarak soruları yanıtlayan Ataoğlu, her şeyin yolunda olması için uğraştıklarını belirtti.

“Aşılı insanlara PCR bedava olmalıydı”

Kişisel görüşünün aşılı kişilere PCR’ın bedava olması gerektiği olduğunu dile getiren Ataoğlu, ellerinde aşı olmasına rağmen insanların aşıdan kaçtığını kaydetti. Ataoğlu, Bakanlar Kurulu toplantısında Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in o gün yurt dışında olduğunu belirtti.

Üzerinde durmaları gereken konunun aşısız yurttaşları aşılamak olduğunun altını çizen Ataoğlu, Artan vakaların kendilerini üzdüğünü söyledi.

“Vakaların artması önümüzü kesiyor”

Turizm ve eğitimi açmaya çaştıklarını; fakat vakaların artmasının önlerini kestiğini belirten Ataoğlu, “Temennim herkesin aşı olması” dedi. Ataoğlu, bir vatandaşın aşı olmak istediği zaman aşıya ulaşmakta sorun yaşamadığını; ama insanların aşıdan kaçtığını kaydetti.