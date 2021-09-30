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Barış Pehlivan: 6 lider yan yana gelecek

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Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin "temel ilkeler belgesi" diye adlandırdıkları bir metin ile kameralar karşısına geçeceğini yazdı.
Barış Pehlivan: 6 lider yan yana gelecek

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin "temel ilkeler belgesi" diye adlandırdıkları bir metin ile kameralar karşısına geçeceğini yazdı.

Pehlivan, bugünkü “6 lider yan yana gelecek” başlıklı köşe yazısında “Önce Ankara’da, sonra İstanbul’da yemekli bir masada buluştular. Şimdi de 5 Ekim Salı günü TBMM’de toplanacaklar” dedi.

Pehlivan, bu “temel ilkeler belgesi”nde üç başlığın öne çıktığını söyledi:

- Parti üyesi dahi olmayan bir cumhurbaşkanı tarif edilecek. 

- Hükümeti düşürmenin güç, kurmanın kolay olduğu bir parlamenter sistem ortaya konacak. 

- Bağımsız bir yargı için Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun, belki başka adla nasıl yeniden düzenleneceği anlatılacak. 

“Aldığım notlar arasında en çarpıcı olan ise sondaydı” diyen Cumhuriyet yazarı, şu ifadeleri kullandı:

Zira, hazırlanan ortak metnin CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi genel başkanları tarafından birlikte kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Altı muhalefet partisi liderinin yan yana kameralar karşısına çıkacak olması bir meydan okuma olarak değerlendiriliyor. 

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