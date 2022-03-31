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BM, Suudi Arabistan'dan tahliye edilen Etiyopyalılar için yardım çağrısı yaptı

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Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Suudi Arabistan'dan tahliye edilen Etiyopya vatandaşları için yardım çağrısında bulundu.
BM, Suudi Arabistan'dan tahliye edilen Etiyopyalılar için yardım çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Suudi Arabistan'dan tahliye edilen Etiyopya vatandaşları için yardım çağrısında bulundu.

IOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'dan dün itibarıyla tahliye edilmeye başlanan Etiyopya vatandaşları için 11 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, tahliye edilecek Etiyopyalılar arasında kadın ve çocukların da bulunduğuna dikkat çekilerek, uluslararası camiaya yardım çağrısı yapıldı.

Yardımların özellikle gıda, barınma ve tıbbi malzemeler gibi temel insani ihtiyaçları kapsadığı vurgulandı.

Tahliyeler başladı

Etiyopya, Suudi Arabistan'a yasa dışı şekilde giren ve gözaltı merkezlerinde tutulan 100 bin vatandaşını dün itibarıyla tahliye etmeye başladı.

Gözaltı merkezlerindeki insanlık dışı koşullar nedeniyle gündeme gelen Etiyopyalı düzensiz göçmenler, daha önce de kafileler halinde Etiyopya'ya taşınmıştı.

Her yıl binlerce Etiyopyalı çalışmak için Cibuti üzerinden Yemen'e ulaşıp buradan da Suudi Arabistan'a geçiyor.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, Suudi Arabistan'da 450 bini kayıt dışı olmak üzere 750 binden fazla Etiyopyalı yaşıyor.

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