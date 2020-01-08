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Bu da oldu! Merkezi Cezaevinde 15 Mahkum uyuşturucu partisi düzenledi!

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Bu da oldu! Merkezi Cezaevinde 15 Mahkum uyuşturucu partisi düzenledi!
Bu da oldu! Merkezi Cezaevinde 15 Mahkum uyuşturucu partisi düzenledi!

Cezaevinde uyuşturucu partisi!

Merkezi Cezaevinde bazı mahkumların 5 Ocak 2020 gecesi, uyuşturucu partisi düzenlediği öğrenildi. Uyuşturucu içeren ot ve maddeler kullandıkları tespit edilen 15 kadar mahkumun görevli gardiyanlar tarafından,  tespit edilerek düzenlenen operasyon sonrasında yakalandıkları ileri sürüldü.

Hak Sen Başkanı İzzet Türkmen tarafından da doğrulanan olay sonrasında, Uyuşturucu parti düzenleyen mahkumların ifadeleri alınırken, kullanamadıkları otların ve uyuşturucu maddelerin emare olarak alındığı ileri sürüldü. Kameralar tarafından tespit edilen uyuşturucu partisi sonrasında, olayın Narkotik polisinin bilgisine getirilmediği ve olayın kapatılması yönüne gidildiği iddia ediliyor.

Hak Sen Başkanı İzzet Türkmen, cezaevinde uyuşturucu partisi düzenlediğini doğrularken, yaptığı açıklamada, evet maalesef olay doğrudur. Bu durum kameralar tarafından da tespit edilmiştir. O gece görevli gardiyan arkadaşlarım tarafından mahkumların kullandıklarının dışında kullanamadıkları bir miktar ot da emare olarak alındı. Cezaevi yönetiminden bu konuda ne yapılacağı konusunda bilgi istedik.

Olayın kapatılması durumunda gerekli tepkiyi göstereceğimizi de ilettik dedi.

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