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Çavuşoğlu, 30 Ağustos’un TC’nin Bugünkü Sınırlarını Çizen Bir Kahramanlık Destanı Olduğunu Vurguladı

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Çavuşoğlu, 30 Ağustos’un TC’nin Bugünkü Sınırlarını Çizen Bir Kahramanlık Destanı Olduğunu Vurguladı
Çavuşoğlu, 30 Ağustos’un TC’nin Bugünkü Sınırlarını Çizen Bir Kahramanlık Destanı Olduğunu Vurguladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türk milletinin şanlı tarihinin dönüm noktası olan 30 Ağustos Zaferi’nin, ülkeyi esaretten kurtarıp, özgürlüğe kavuşturan, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünkü sınırlarını çizen bir kahramanlık destanı olduğunu vurguladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu yayımladığı mesajda, Türk milletinin en zor şartlarda, yokluklar içinde, nice kahramanlıklarla kazandığı 30 Ağustos Zaferi’nin 99’uncu yıldönümünün kutlandığını hatırlatarak şöyle devam etti;

“30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anarım.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen çetin mücadele neticesinde, Anadolu toprakları düşman işgalinden kurtarılmış, Türk ulusu bağımsızlığına ve egemenliğine kavuşmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsılmaz temelleri de bu büyük zaferle atılmıştır”.

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