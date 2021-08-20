Çavuşoğlu: “Kıbrıs ile ilgili gizli bir gündemimiz yok”

Çavuşoğlu, Japon Nikkei Asia gazetesine verdiği röportajda, “Müzakerelerin tekrar başarısız olması durumunda, Türkiye’nin KKTC’yi nihai olarak ilhak etmesi veya kendi topraklarına katması riski var mı?” soruya, “Kıbrıs ile ilgili gizli bir gündemimiz yok”

Çavuşoğlu, Japon Nikkei Asia gazetesine verdiği röportajda, “Müzakerelerin tekrar başarısız olması durumunda, Türkiye’nin KKTC’yi nihai olarak ilhak etmesi veya kendi topraklarına katması riski var mı?” soruya, “Kıbrıs ile ilgili gizli bir gündemimiz yok” şeklinde yanıt verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japon Nikkei Asia gazetesine röportaj verdi. Türkiye’de yayın yapan Medyascope gazetesi, söz konusu röportajda öne çıkanları çevirerek yayınladı.

Röportajda, Çavuşoğlu’nun; Türkiye’nin Afganistan’daki pozisyonu, Kıbrıs meselesi, Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması konusundaki tutumu, Körfez ve Ortadoğu ülkeleri ile ilişkileri gibi gündemdeki konulara değindiği ifade edildi.

“AYNI YOLU BİNLERCE KEZ DENESEN DE SONUCU DEĞİŞTİREMEZSİN”

Kıbrıs sorununa ilişkin, “Kıbrıslı Rumlar iktidar ve serveti Kıbrıslı Türkler ile paylaşmak istemediği için onlarca yıllık müzakereler hiçbir yere gitmedi. Aynı yolu binlerce kez denesen de sonucu değiştiremezsin” diyen Çavuşoğlu, Türkiye’nin ada üzerinde eşit egemenlik ilkesine dayanan iki devletli bir çözümden yana olduğunu belirtti.

“KIBRISLI TÜRKLER ADANIN MÜŞTEREK SAHİPLERİDİR, KIBRIS ONLARIN DA VATANIDIR”

“Kıbrıslı Türkler adanın müşterek sahipleridir. Kıbrıs onların da vatanıdır. İlerlemek için bu basit gerçeğin kabul edilmesi gerekir” diyen Çavuşoğlu, “Ancak Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler’i müşterek sahip olarak görmemektedir. 50 yılı aşkın bir süredir bu zihniyet yüzünden adada ortaklık kurmak mümkün olmadı” ifadelerini kullandı.

İLHAK… “HERHANGİ BİR GİZLİ GÜNDEMİMİZ YOK”

Müzakerelerin tekrar başarısız olması durumunda Türkiye’nin KKTC’yi nihai olarak ilhak etmesi veya kendi topraklarına katması olasılığının sorulması üzerine Çavuşoğlu, “Herhangi bir gizli gündemimiz yok. Biz, geçmişte olduğu gibi, haklı davasında her zaman Kıbrıs Türk halkının ve KKTC’nin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Soru – cevap şeklinde gerçekleşen röportajın Kıbrıs sorunuyla ilgili kısmı şöyle aktarıldı:

Soru: Türkiye Kıbrıs’ta iki devletli bir çözümü savunurken, Kıbrıslı Rumlar ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bunun başarısız, umutsuz bir girişim olduğunu söylüyor. Müzakerelerin tekrar başarısız olması durumunda, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) nihai olarak ilhak etmesi veya kendi topraklarına katması riski var mı?

Cevap: Başından beri Kıbrıs sorununun adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümünü savunuyoruz. Türkiye, Kıbrıslı Türkler ile birlikte bu amaçla yürütülen uluslararası çabalara katkıda bulunmuştur. Yapıcıyız ama aynı zamanda sonuçları da görmek istiyoruz. Ancak Kıbrıslı Rumlar iktidar ve serveti Kıbrıslı Türkler ile paylaşmak istemediği için onlarca yıllık müzakereler hiçbir yere gitmedi. Aynı yolu binlerce kez denesen de sonucu değiştiremezsin.

Kıbrıslı Türkler adanın müşterek sahipleridir. Kıbrıs onların da vatanıdır. İlerlemek için bu basit gerçeğin kabul edilmesi gerekir. Ancak Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler’i müşterek sahip olarak görmemektedir. 50 yılı aşkın bir süredir bu zihniyet yüzünden adada ortaklık kurmak mümkün olmadı. Aslında bu zihniyet 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 1963’te çöküşüne neden oldu. Kıbrıs Rum tarafı 2004’te Annan Planı’nı reddetti. Aynı uzlaşmazlığı 2017’de Crans-Montana’da da sergilediler. Bu nedenle, iki toplumlu ve iki bölgeli bir federal model Kıbrıs’ta ne uygulanabilir ne de sürdürülebilir.

Egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm, ilerleme kaydetmenin tek makul yoludur. Kıbrıslı Türkler, adanın gerçeklerine dayanan ve her iki taraf için de kazan-kazan olabilecek bir çözüm önerdi. Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve devlet vardır. Bu bir gerçek. Kıbrıslı Türkler, iki devlet arasında işbirliğine dayalı bir ilişki modelini müzakere etmeye hazır.

Bununla birlikte, herhangi bir müzakere sürecinin başarısı için Kıbrıslı Türkler’in doğal egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün önceden güvence altına alınması gerekir. Bu, başka bir başarısızlık durumunda Kıbrıs Türk halkının statüsünün belirsiz kalmaması için gereklidir.

Önerilen iki devletli çözüm, hem Kıbrıs’ta hem de bölgede sürdürülebilir barış, istikrar ve işbirliğini mümkün kılacaktır. Bu vizyonu “başarısız” olarak etiketlemek, olası başarısızlıkların tarifidir. Kıbrıslı Türkler’in vizyonunu tam olarak destekliyoruz ve herhangi bir gizli gündemimiz yok. Biz, geçmişte olduğu gibi, haklı davasında her zaman Kıbrıs Türk halkının ve KKTC’nin yanında olmaya devam edeceğiz.

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