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Çayır Yumağı, Beyin Kanserinin İlerlemesini Azaltıyor

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Çayır Yumağı, Beyin Kanserinin İlerlemesini Azaltıyor
Bilim adamları açıkladı, kuzey yarım kürede orman ve bozkır bölgelerinde yetişen, bölge halkının merhem yaptığı çayır yumağı bitkisi beyin ve omurilik tümörünün ilerlemesini azaltıyor.

Rusya'da ITMO Üniversitesi ve Orta  Sibirya Botanik Bahçesi Petrov Onkoloji Enstitüsü tarafından yürütülen yeni çalışmalar kapsamında, çayır yumağı bitkisinin beyin kanserinin ilerlemenin azalttığı tespit edildi.

 

BEYİN TÜMÖRÜ İKİ KAT, OMURİLİK KANSERİ ÜÇ KAT AZALDI

 

Bilim adamları, beynin ve vücudun diğer bölgelerinde tümör gelişimine yatkın farelerin üzerinde gerçekleştirdikleri deneyde kaynatılan çayır yumağı suyunun farelere verildiğini, glioblastoma ve bunun gibi beyin kanserinin türlerine oranla farelerin daha az acı çektiğinin tespit edildiğini kaydetti. Farelerin kanser gelişimi olasılığının yüzde 43 ve yüzde 86 arasında olduğu, bu deneyin ardından da farelerin beyin tümörlerin iki kat azaldığının ve omurilik kanserinin üç kat azaldığını belirlendiği kaydedildi.

 

 

İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN İNCELENİYOR

 

Çayır yumağı bitkisinin, vücudun diğer bölgelerinde oluşan kansere de olumlu etki gösterdiği bildirildi. Araştırmacılar, çayır yumağının insan sağlığı için güvenli olup olmadığı üzerinde deneyler yapmayı planlıyor.

 

YILLARDIR KAYNATILIP İÇİLİYOR, MERHEMİ YAPILIYOR

 

Kuzey yarım kürede orman ve bozkır bölgelerinde yetişen bir bitki olan çayır yumağı, bölge halkı tarafından yıllardır kaynatılarak ve merhemi yapılarak kullanılıyordu. Öte yandan, bu bitkinin parçaları antiseptik, anti-enflamatuar ve antitoksik ilacı olarak da kullanılıyordu. Genellikle salkım şeklinde toplanan çayır yumağının sarı ve beyaz küçük çiçekleri kaynatılıyor.

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