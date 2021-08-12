Cezaevindeki yakınını çıkaracağı vaadiyle 15.000 TL aldı

PGM Basın Subaylığı açıkladı:

28.06.2021 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Gönyeli’de sakin V.A.(E-35)’nın, bir şahsa, kendisini farklı bir isimle tanıtarak, sahte davranışla ve dolandırmak kastı ile cezaevinde tutuklu bulunan yakınını çıkarabileceğini vaadinde bulunarak karşılığında 15.000 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.