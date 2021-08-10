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Cumhurbaşkanı Tatar, Selimiye Cami’de devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi

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Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, şantiyedeki istişare toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Tatar, caminin restorasyon çalışmalarında emeği geçen mimar, mühendis ve tüm uzman ekiplere teşekkür ederek, çalışmaları takdir ettiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Selimiye Cami’de devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Selimiye Cami’de devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi, bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, şantiyedeki istişare toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Tatar, caminin restorasyon çalışmalarında emeği geçen mimar, mühendis ve tüm uzman ekiplere teşekkür ederek, çalışmaları takdir ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, tarih ve kültürün gelecek nesillere taşınmasında tarihi eserlerin korunmasının, restorasyon çalışmalarıyla bakımının sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan, “KKTC’de bulunan Vakıf kültür varlıklarının restorasyon işlerinin yürütülmesine ilişkin anlaşma” doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen cami restorasyon çalışmalarının, pandemi dolayısıyla verilen aradan sonra yeniden başlamasıyla 4 yıl içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

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