DAÜ “Bilimsel Sağlık” programında akciğer hastalıklarında rehabilitasyon konusu ele alındı

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç’un moderatörlüğünü üstlendiği “Bilimsel Sağlık” adlı televizyon programına bu hafta Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi, Uzman Fizyoterapist İlker Yatar konuk oldu.

DAÜ TV yapımcılığında gerçekleşen söz konusu programda, “Akciğer Hastalıklarında Rehabilitasyon” konusu ele alındı.

Öğretim Görevlisi, Uzman Fizyoterapist İlker Yatar, halk dilinde akciğer hastalıklarında rehabilitasyon diye bilinen pulmoner rehabilitasyonun; kronik solunum hastalıklarına sahip hastaların fiziksel ve psikolojik olarak daha iyi hale getirilmesi, kişinin değerlendirilerek özel olarak egzersiz programının çizilmesi, eğitimlerin verilmesi, kişisel risk faktörlerinin belirlenerek bunların önlemlerinin alınması için birçok meslek dalının bir arada tek bir amaç için çalıştığı bir program olduğunu anlattı.

Söz konusu rehabilitasyonun, akciğer hastalıklarına sahip veya sahip olma riski taşıyan tüm bireylere yapılan bir uygulama olduğunu söyleyen Yatar, fizyoterapistlerin amacının kişinin yaşam kalitesini normal düzeye getirmek olduğunu bildirdi. Yatar, pulmoner rehabilitasyon için karşılaştıkları hastalıklardan söz ederek, en sık karşılaşılanın Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olduğunu, öte yandan astım, bronşit gibi hastalarla da çalıştıklarını kaydetti.

Tedavi ekibinin başında mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanı bulunduğunu aktaran Yatar, fizyoterapistlerin de ekibin içerisinde hastalara fayda sağlayacak egzersiz planı oluşturduklarından bahsetti. İlker Yatar, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde solunum değerlendirmesi için kullanılan “Kardiyo Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi” bulunduğuna dikkat çekerek söz konusu ünitede ileri teknoloji solunum fonksiyon testleri gerçekleştirdiklerini ve özellikle KOAH’lı hastaların eğitimi konularında topluma hizmet verildiğini vurguladı. Yatar, “Hasta göğüs hastalıkları uzmanı bir doktordan tanı aldıktan sonra bize geliyor ve hastanın solunum fonksiyon testleri ile fizyoterapi değerlendirilmesi yapılıyor” ifadelerini kullandı. Yatar, özellikle KOAH gibi sinsi bir hastalığın erken tanısı için söz konusu testlerde alınan verilerin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Bilimsel Sağlık programının söz konusu bölümü 21 Nisan 2017 Cuma günü, 19.40 – 20.25 saatleri arasında, BRT 2 kanalında yayınlanacaktır.