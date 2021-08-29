  • BIST 1.458,230
  • Altın 487,27
  • Dolar 8,3450
  • Euro 9,8150
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKADelta virüsü Belirtileri Nelerdir, Kaç Günde Bulaşır ve Nasıl Anlaşılır?

“Delirenler” Oyunu Asya Bebek İçin Oynanacak

» »
“Delirenler” Oyunu Asya Bebek İçin Oynanacak
“Delirenler” Oyunu Asya Bebek İçin Oynanacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) organizasyonunda, 8 Eylül’de Merkez Lefkoşa’da oynanacak “Delirenler” adlı sokak tiyatrosunun tüm geliri Asya bebeğin tedavisinde kullanılacak
LTB’den yapılan açıklamaya göre, Bu Memleket Bizim Platformu’nun düzenlediği, toplumsal, siyasal, ekonomik, demokrasi ve barış sorunlarını konu alan ve bir sanatsal direniş eylemi olan “Delirenler” adlı sokak tiyatrosu, Lefkoşa Türk Belediyesi organizasyonunda ikinci kez Lefkoşa’da seyirciyle buluşacak. 8 Eylül’de Merkez Lefkoşa’da oynanacak ve tüm geliri SMA Tip -1 hastası olan Asya Polatlı’nın tedavi masrafları için kullanılacak Delirenler oyunu saat 19.30’da başlayacak. 
Açıklamada, oyun biletlerinin mesai saatleri içerisinde LTB binası zemin katında bulunan Halkla İlişkiler Noktası ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan temin edilebileceği gibi, oyun gecesi Merkez Lefkoşa’da da bilet satışı yapılacağı duyuruldu. 

ltbdelirenler-afis.png
OYUN SAĞLIK ÜST KURULU KARARLARI DOĞRULTUSUNDAKİ TEDBİRLERLE OYNANACAK
Açık havada oynanacak sokak tiyatrosu oyununun, Sağlık Üst Kurulu kararları doğrultusunda alınacak tedbirler ile düzenleneceğinin belirtildiği açıklamada, oyunu izleyecek seyircilerden aşısız olmaları durumunda son 72 saat içerisinde yapılmış antijen veya PCR testi isteneceği kaydedildi.
Oyunla ilgili bilgilerin de paylaşıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Oyun gazete haberlerinden ve sevilen öğretmen Hatice Teralı İncirli’nin sosyal medya paylaşımlarından yola çıkılarak Yaşar Ersoy tarafından kurgulandı ve yazıldı. Ersoy,oyunun dramaturjik yapısı içinde,Nazım Hikmet’in,Faize Özdemirciler’in, Neşe Yaşın’ın ve Şener Levet’in şiirlerinden alıntılar da yaparak oyunu kurguladı. Oyunun müzik uyarlamasını Barış Refikoğlu, afişini de Umut Ersoy yaptı. Afiş fotoğrafını ise Yıltan Taşçı çekti. Oyunda Özgür Oktay, Barış Refikoğlu, Döndü Özata, Yaşar Ersoy, Erol Refikoğlu, Umut Ersoy rol aldı.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LTB’den Etkinlik… “Bu Kez Asya’mız İçin Spor Yapıyoruz”23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:05
  • Dr. Tomgüsehan “Ada Karanlığı” isimli romanını Başkan Harmancı’ya takdim etti21 Ağustos 2021 Cumartesi 09:19
  • Gönyeli’de Tabancayla Yaralanan 29 Yaşındaki M.H Hastanede Müşahede Altına Alındı20 Ağustos 2021 Cuma 15:31
  • Haspolat - Taşkent Anayolunun UKÜ Mevkiinde Yarın Kasis Yapım Çalışması Olacak20 Ağustos 2021 Cuma 14:36
  • Lefkoşa’da Bazı Bölgelere 5 Saat Elektrik Verilemeyecek19 Ağustos 2021 Perşembe 14:13
  • Başbakanlık Devlet Basımevi'nde 1 kişinin testi pozitif19 Ağustos 2021 Perşembe 12:39
  • 3 örgüt eylem kararı aldı! Lefkoşa'da sokaklar şenlenecek...18 Ağustos 2021 Çarşamba 18:29
  • LTB Otoparkları Teknolojik Yeniliklerle Hizmet Veriyor16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:56
  • Gönyeli'de yangın çıktı!15 Ağustos 2021 Pazar 08:35
  • Tatar, Gençlik Merkezi Birliği’nin bu yıl ikincisini düzenlediği “Üreten Gençler Buluşması” etkinliğine katıldı.14 Ağustos 2021 Cumartesi 18:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti