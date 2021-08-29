“Delirenler” Oyunu Asya Bebek İçin Oynanacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) organizasyonunda, 8 Eylül’de Merkez Lefkoşa’da oynanacak “Delirenler” adlı sokak tiyatrosunun tüm geliri Asya bebeğin tedavisinde kullanılacak

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Bu Memleket Bizim Platformu’nun düzenlediği, toplumsal, siyasal, ekonomik, demokrasi ve barış sorunlarını konu alan ve bir sanatsal direniş eylemi olan “Delirenler” adlı sokak tiyatrosu, Lefkoşa Türk Belediyesi organizasyonunda ikinci kez Lefkoşa’da seyirciyle buluşacak. 8 Eylül’de Merkez Lefkoşa’da oynanacak ve tüm geliri SMA Tip -1 hastası olan Asya Polatlı’nın tedavi masrafları için kullanılacak Delirenler oyunu saat 19.30’da başlayacak.

Açıklamada, oyun biletlerinin mesai saatleri içerisinde LTB binası zemin katında bulunan Halkla İlişkiler Noktası ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan temin edilebileceği gibi, oyun gecesi Merkez Lefkoşa’da da bilet satışı yapılacağı duyuruldu.



OYUN SAĞLIK ÜST KURULU KARARLARI DOĞRULTUSUNDAKİ TEDBİRLERLE OYNANACAK

Açık havada oynanacak sokak tiyatrosu oyununun, Sağlık Üst Kurulu kararları doğrultusunda alınacak tedbirler ile düzenleneceğinin belirtildiği açıklamada, oyunu izleyecek seyircilerden aşısız olmaları durumunda son 72 saat içerisinde yapılmış antijen veya PCR testi isteneceği kaydedildi.

Oyunla ilgili bilgilerin de paylaşıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Oyun gazete haberlerinden ve sevilen öğretmen Hatice Teralı İncirli’nin sosyal medya paylaşımlarından yola çıkılarak Yaşar Ersoy tarafından kurgulandı ve yazıldı. Ersoy,oyunun dramaturjik yapısı içinde,Nazım Hikmet’in,Faize Özdemirciler’in, Neşe Yaşın’ın ve Şener Levet’in şiirlerinden alıntılar da yaparak oyunu kurguladı. Oyunun müzik uyarlamasını Barış Refikoğlu, afişini de Umut Ersoy yaptı. Afiş fotoğrafını ise Yıltan Taşçı çekti. Oyunda Özgür Oktay, Barış Refikoğlu, Döndü Özata, Yaşar Ersoy, Erol Refikoğlu, Umut Ersoy rol aldı.”