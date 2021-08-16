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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, İstanbul'a gitti

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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İstanbul’da düzenlenecek “15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı”na (IDEF) katılmak üzere bugün İstanbul’a gitti.
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, İstanbul'a gitti

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İstanbul’da düzenlenecek “15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı”na (IDEF) katılmak üzere bugün İstanbul’a gitti.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, fuar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda yarın başlayacak. İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek fuar, 20 Ağustos’a kadar sürecek.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, dünyanın önde gelen fuarları arasında yer alan IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın açılışı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın konuk heyet başkanları onuruna vereceği akşam yemeğine de katılacak.

(GÜL)

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