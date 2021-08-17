DP'ye yeni katılımlar oldu...

Demokrat Parti’ye katılımlar her geçen gün artarak devam ediyor. Dün akşam Lapta’da gerçekleşen gecede DP’ye yeni üyelerin katılımları gerçekleşti.

Nazım Arslan’ın organizesinde gerçekleşen ‘Demokrat Parti Katılımı Gecesi’ne, başta Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu olmak üzere Demokrat Parti yetkilileri, özel davetle bölge belediye başkanları ve dernek başkanları da katıldı.

“BİR KEZ YANDI BU MEŞALE SÖNMEYECEK”

Kalabalık grup ve coşkulu alkış eşliğinde karşılanan Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu geceye katılan partililer ve yetkililer ile birlikte Demokrat Parti Meşalesini yakarak ‘Bir kez yandı bu meşale, sönmeyecek’, Birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü bir Demokrat Parti’, mesajları verildi.

Yoğun katılımın olduğu ‘Demokrat Parti Katılımı Gecesi’de, partililer Demokrat Parti’nin köklü geçmişi ve geleceği ile ilgili sinevizyon gösterisi izledi.

Demokrat parti yetkililerinin yanı sıra geceyi organize eden Arslan yaptığı konuşmada, katılım gösteren partililere hoş geldiniz diyerek teşekkür etti.

“DP KURULDUĞU GÜNDEN BU GÜNE KADAR HEP ÇÖZÜM ODAKLI OLDU”

Konuşmasına başlamadan önce katılım gösteren ve geceyi organize edenlere ayrı ayrı teşekkür eden Ataoğlu; “1992’de yanan ateşin hiç bitmeyeceğini, insanına, memleketine, gencine, kadınına herkese hizmet vermek için canla başla çalışarak, yanan bu ateşin daha çok büyümesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

“DEMOKRAT PARTİ OLARAK HAZIRIZ”

Oluşacak erken seçimlere değinen Ataoğlu; “bundan önceki yoğun katılımlarla, sizin bu katılımınızla ve bundan sonraki olacak olan katılımlarla, biz Demokrat Parti olarak, icraata, halkımıza hizmet etmeye hazırız” dedi.

“TURİZMDE AÇILIMLAR YAPMAYA ÇALIŞTIĞIMIZDA, BAZI ENGELLER ALDIK”

Pandemi döneminde esnafın sıkıntılarını dile getiren Ataoğlu, “bu dönemde turizmin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük” diyerek “turizm ile ilgili bazı açılımlar yapmaya çalıştığımızda teklifler bizlerden geldiğinden dolayı bazı yerlerde engellerle karşı karşıya kaldık. Girne Antik Liman projesi ile de aynı sorunlarla karşı karşıya kaldık” dedi.

GİRNE ANTİK YAT LİMANI’NIN PROJELERİ İHALEYE ÇIKIYOR

Ataoğlu, “Israrcı duruşumuzla birlikte, Girne esnafımızla, gençlerle, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek Girne Antik Yat Limanı projelerimizde ihaleler çıkmaya başladı. Bu projelerin tamamlanması ile birlikte Girne yeni bir görünüme sahip olacak. Bu projenin savunucusuyuz, bu projenin hayata geçmesi için ne gerekirse yapacağız. Bunu yaparken, kendi insanımızı, kendi ülkemizi düşünerek yapıyoruz, gailemiz insanımız, memleketimiz” açıklamasını yaptı.

“HALKA YARAYAN BÜTÜN PROJELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Yapılan projelerin hükümet ortağı tarafından engellenmesine yakınan Ataoğlu, “Hiç kimse kusura bakmasın, projelerimiz hayata geçecek, bu hükümette olduğumuz sürece halkımıza yarayan bütün projeleri hayata geçirmekte ısrarcıyız. Biz halkımızı düşünüyoruz, esnafımızı düşünüyoruz. Biz insanımız, toplumumuz ve gençlerimiz için çalışıyoruz çalışmaktan da bıkmıyoruz” dedi.

“HİÇ BİR AYRIM GÖZETMEDEN HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

“Köylümüze, hayvancımıza, çiftçimize, kadınımıza, gencimize, yaşlımıza, kısaca insanımıza hiç bir ayrım gözetmeden hizmet etmeye devam edeceğiz. Demokrat Parti olarak bizler hep hizmet için var olduk, hep hizmet ettik, bugün de yine hizmet için varız.

Birlik ve Beraberlik vurgu yapan Ataoğlu, sözlerini şöyle tamamladı; “Hiç bir ayrım gözetmeden, geleceğimize, ekonomiye, esnafımıza, sağlığımıza, bütün insanımıza, ülkemize, yapacağımız çalışmalar sonrasında, önümüzdeki süreçte en iyi hizmeti vermek için, sizlerle birlikte yapacağımız çalışmadan dolayı çok büyük mutluluk diyorum. Yapacaklarımız söylemde değil, bugün yapmış olduğumuz bu söylemleri hep beraber topluma yaşatacağız” dedi.

Katılım gecesi, şiir ve müzik dinletisi ile sona erdi.