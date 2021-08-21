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Dr. Tomgüsehan “Ada Karanlığı” isimli romanını Başkan Harmancı’ya takdim etti

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Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıslı Türk Yazar Dr. Turgül Tomgüsehan’ı kabul etti. Dr. Turgül Tomgüsehan kabulde ““Ada Karanlığı” isimli romanını imzalayarak Başkan Harmancı’ya takdim etti.
Dr. Tomgüsehan “Ada Karanlığı” isimli romanını Başkan Harmancı’ya takdim etti

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıslı Türk Yazar Dr. Turgül Tomgüsehan’ı kabul etti. Dr. Turgül Tomgüsehan kabulde ““Ada Karanlığı” isimli romanını imzalayarak Başkan Harmancı’ya takdim etti.

 

Dr. Turgül Tomgüsehan, ikinci romanı “Ada Karanlığı” adlı kitabının, kurumların daha şeffaf, daha bilinçli, daha hukuki, insan haklarına olduğundan çok daha fazla duyarlı çalışabilmesine ışık tutabilecek verilere sahip olduğunu söyledi.

Ülkemizde yaşanmış olan acıların tekrardan yaşanmaması temennisi ile kitabını hazırladığını belirten Tomgüsehan sözlerini şöyle sürdürdü: “Kitabımda kendimden de izler var. Yakın döneme dair herkesin içerisinde birşeyler bulabileceği bir çalışma yapmaya çalıştım. Okurların keyifle okumasını dilerim. Sayın Başkanımıza da ülkemize duyarlı bir siyasetçi olduğu için takdim etmek istiyor ve görevinde başarılar diliyorum.”  

 

LTB Başkanı Mehmet Harmancı lise yıllarında aynı sıraları paylaştığı Dr. Turgül Tomgüsehan’ın ikinci kitabını da almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Kitabın ülkemizde bazı yaralara merhem olmasını dilerim. Geçmiş tecrübelerin önümüzü aydınlatarak, yapılan yanlışları bir daha yapmama, doğru yaptığımız işleri daha iyi, yanlış yapılanları da insan hakları temelinde ele alma fırsatı vermesini,

bu alanla ilgili herkesin de kitabı ilgi ile okumasını dilerim” dedi.

 

Kitapta adli konular yazara ait farklı bir üslüpla ele alınıyor

Dr. Turgül Tomgüsehan’ın ikinci romanı “Ada Karanlığı” isimli kitapta, Kıbrıs adasında 1999-2008 yılları arasında yaşanmış adli konular yazara ait farklı bir üslüpla ele alınarak okuyucuya aktarılıyor. Sırlar Adası romanının yazarı Dr Turgül Tomgüsehan’ın “Ada Karanlığı” isimli ikinci kitabı Galeri Kültür yayın evi tarafından yayınlandı.
 

Yazar Dr. Turgül Tomgüsehan, halen KKTC’de Emniyet Teşkilatında Başmüfettiş olarak görev yapmakta ve aynı zamanda Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesinde yarı zamanlı olarak Gazetecilik Bölümünde Suç Haberciliği dersini vermekte.

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