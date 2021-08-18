  • BIST 1.459,770
  • Altın 487,41
  • Dolar 8,4680
  • Euro 9,9100
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

EL-SEN: Bugün itibariyle Güney Kıbrıs da enerji vermeyecek, elektrik kesintileri yeniden başlıyor

» »
"Sendikamızın ısrarla yatırım yapılması için vermiş olduğu mücadeleye rağmen Hükümetin ve yönetenlerin yatırım yapmaktan kaçınması nedeni ile, bugün Ülkemizde enerji açığı hat safhaya ulaşmıştır."
EL-SEN: Bugün itibariyle Güney Kıbrıs da enerji vermeyecek, elektrik kesintileri yeniden başlıyor

EL-SEN'in basın açıklaması:

Sendikamızın ısrarla yatırım yapılması için vermiş olduğu mücadeleye rağmen Hükümetin ve yönetenlerin yatırım yapmaktan kaçınması nedeni ile, bugün Ülkemizde enerji açığı hat safhaya ulaşmıştır.

    Bugün itibaryla Güney Kıbrıs’ ın da enerji vermeyecek olması nedeniyle Ülkede kesintiler devam edecektir.

    Üretim yetersizliği nedeni ile toplumu elektriğe muhtaç edenleri şiddetle kınıyoruz.

    Gerekli yatırımları yapmayarak Kıb-Tek’ i batağa sürükleyen bu anlayışa karşı El-Sen olarak önümüzdeki günlerde Bu Memleket Bizim Platform’u ile topyekün bir mücadeleye başlayacağımızı ve ucunda ne olursa olsun mücadelemizin artarak devam edeceğinin bilinmesinde fayda görüyoruz.

    Güney’ den gelen 50 MW enerjinin kesilmesi ile birlikte, enerji açığı giderek büyümektedir. Ayrıca kullandığı enerjinin parasını ödemeyen Devlet Daireleri, Belediyeler ve diğer kuruluşların elektriklerini de kesmeye başladığımızı kamuoyuna duyururuz.

    Toplumu da artık bu mücadelede saf tutmamasının zamanının geldiğini de ısrarla vurguluyoruz

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Üniversitesi imzalı COVID-19 önleyici nazal sprey, “COVID ile Mücadelede En İyi Ürün” ödülü aldı18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:39
  • Kıb-Tek'de üretim yetersizliği nedeni ile elektrik kesintisi!18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:38
  • Üstel: Aşılamanın artması ile süreç daha kolay atlatılabilir18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:35
  • Türk-Sen ve ITUC'ten "Çalışma Hayatı ile ilgili Yasalar ve Uygulamalar” konulu eğitim semineri18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:32
  • Saner, sel ve orman yangınlarından etkilenenlere yardım için ortak kampanya ile toplanan 17 milyon TL’lik yardımı Oktay’a sundu18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:04
  • Fuat Oktay: Türkiye hem kendi, hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını korumaya kararlı olduğunu gösterdi18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:33
  • KIB-TEK'de neler oluyor? 28$ dediler 49,40$'a ton başına taşımacılık hizmeti alıyorlar18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:00
  • Deniz: Gecikme faizi ciddi oranlarda değil18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:44
  • Özersay: Kırşehir ve Kastamonu'daki kamplara giden öğrencilerin bir bölümü covid oldu18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:33
  • Gökhan Takımcılar aranıyor!18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti