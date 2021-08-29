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Erhan Arıklı'dan Kudret Özersay'a henüz Toparlanmaya çalışırken bu arkadaş bir çok söz söylemişti...

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"Kardeşim 3 yıl bu ülkeyi siz yönettiniz. "
Erhan Arıklı'dan Kudret Özersay'a henüz Toparlanmaya çalışırken bu arkadaş bir çok söz söylemişti...

İşte açıklama;

KUDRET BEYE VE TEKNECİKTEKİ SİYAH DUMANDAN ŞİKAYET EDENLERE KÜÇÜK BİR HATIRLATMA...

Kudret bey Teknecik ve Akaryakıt konusunu gündemde tutmaya devam ediyor. Öyleki, kendi dönemi dahil geçmiş dönemlerde Teknecikte bu kara dumanlar hiç görülmemiş gibi, bizleri mahkemeye vermekten bahsediyor.

Oysa tüm siyaset ve basın yayın ESNAFI gayet iyi biliyor ki bu kara dumanlar bugünün işi değil ve gelen akaryakıtla alakası yok. O bacalara filtre taktıramadığımız sürece bu dumanlar hayatımızın bir parçası olmaya devam edecek. Filtre taktırmanın bedeli ise ortalama 50 milyon$. Bu filtreleri yıllık bakımı ise yıllık 5 milyon$.

Şimdi dönelim Kudret Özersay'a.

2014 yılında henüz Toparlanmaya çalışırken bu arkadaş; "Verilen onca söze rağmen bizi hergün öldüren santral babcalarına filtre takmaktan aciz olanlar yüzümüze bu kadar rahat bakmamalı..." demiş ve gelecek için umut pompalamıştı.

Şimdi Kudret beye ve Kıb-Tek te 3 yıl içinde tam 105 dosya takip eden elektirik mühendisi arkadaşına sormak gerekmez mi; " Kardeşim 3 yıl bu ülkeyi siz yönettiniz. Sizin döneminizde Ekonomi gayet iyi idi. O dönemde KIB-TEK e hangi yatırımı yaptın veya yaptırdın. Mesela bacalara niye filtre taktıramadın. Şimdi kalkmış Ekonomi bu durumda iken bana hesap soruyorsun...?"

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