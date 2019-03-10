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Erhürman: "Dünyanın her yerinde her alanda başarılı olacağımızı ispatladık. “

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Başbakan Erhürman Londra’da Kıbrıs Türk Vakfı dayanışma gecesine katıldı
Erhürman: "Dünyanın her yerinde her alanda başarılı olacağımızı ispatladık. “

Başbakan Tufan Erhürman, Londra'da Kıbrıs Türk Vakfının düzenlediği dayanışma gecesine katıldı.

Gecede, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklere seslenen Başbakan Erhürman, Kıbrıs Türk insanının dünyanın her yerinde çalışıp tırnaklarıyla kendi başarı hikayesini yazdığını ifade ederek, "Biz tek tek dünyanın her yerinde çalışıp her alanda başarılı olacağımızı ispatladık. Şimdi Kıbrıs Türk halkının ortak başarısını hep birlikte el ele vererek yazacağız" dedi.

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Gecede açılış konuşmasını yapan İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Serdar Sarı, geceye katılan herkese teşekkür ederek, tek amaçlarının, Kıbrıs Türk toplumuna destek olmak ve gençlere, gelecek nesillere bunu aktarmak olduğunu söyledi.

Başbakana Erhürman’a, kendilerine destekten ötürü teşekkür eden Sarı, geceye katılan Kıbrıslı Türklere, Kıbrıs Türk Festivalini bu yıl birlikte ve tek bir ortak festival şekilde yapacaklarını belirtti.

Gecede, dayanışma, birlik ve beraberliğe vurgu yapıldı; ödüller verildi.

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Başbakan Tufan Erhürman, gecede yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türklerin tek tek kendi başarı hikayesini yazdığını, tıp, spor, iş, bilim, kültür, sanat alanlarında yakaladıkları başarılarla göğüslerinin kabardığını, bundan gurur duyduklarını söyledi.

Erhürman, Kıbrıs Türk insanının dünyanın her yerinde çalışıp tırnaklarıyla başarı hikayesini yazdığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Biz tek tek dünyanın her yerinde başarılı olacağımızı ispatladık. Şimdi Kıbrıs Türk halkının ortak başarısını hep birlikte el ele vererek yazacağız. Bu hiç zor değil yurttaşlarım, el ele verirsek bu başarıyı yakalayabiliriz. Hep birlikte el ele vereceğiz, halkımız hep birlikte gülsün diye çalışacağız.

Bir şiir dizesini sizinle paylaşmak isterim:

Gülmek; bir halk gülüyorsa gülmektir.

Hep birlikte çalışacağız hep birlikte güleceğiz."

Başbakan Tufan Erhürman, Londra'da birliklerin bu yıl festivali ortak düzenleme kararı aldığını da belirterek, bu atılan adımın birlik beraberlik için en önemli adımlarından biri olması temennisinde bulundu.

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