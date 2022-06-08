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Ertuğruloğlu: Özkurt’un en erken zamanda görevinin başına dönmesini temenni ederim

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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da, BRTK Müdürü Meryem Özkurt hakkında verilen mahkeme kararına yönelik açıklama yaptı
Ertuğruloğlu: Özkurt’un en erken zamanda görevinin başına dönmesini temenni ederim

Ertuğruloğlu, verilen mahkeme kararından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, Özkurt’un en erken zamanda görevinin başına dönmesini temenni ettiğini söyledi…

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun, BRTK Müdürü Meryem Özkurt hakkında verilen mahkeme kararına yönelik açıklaması şöyle:  “Susuz Ada’mıza Anavatanımızdan yeniden gelen suyun topraklarımızla buluşma coşkusunu halkımıza canlı olarak aktaran Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt hakkında, seçim yasaklarını ihlal gerekçesi ile verilen mahkeme kararından büyük üzüntü duydum.

Kamu yayıncılığı yapan BRT’nin, halkın dört gözle gerçekleşmesini beklediği bir olayı, habercilik kaygıları ile kamuoyuna aktarmasının, seçim yasağı gerekçe gösterilerek cezalandırılması kabul edilemez. Kamu vicdanını yaralayan bu karar, adeta, Türkiye – KKTC birlikteliğine karşı alınmış bir karar olarak da algılanmıştır.

BRTK Müdürü Meryem Özkurt’a geçmiş olsun dileklerimi iletir, en erken zamanda görevinin başına dönmesini temenni ederim.”

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