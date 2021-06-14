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Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Ced: Anıtlar Yüksek Kurulu bayrağa değil, betona karşı çıktı

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Anıtlar Yüksek Kurulu’nun kararıyla ilgili Havadis WEB TV’de Damla Dabis’in sunduğu programa konuk olan Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Nazım Ced, “Anıtlar Yüksek Kurulu bayrağa değil, betona karşı çıktı" dedi.
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Ced: Anıtlar Yüksek Kurulu bayrağa değil, betona karşı çıktı

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Nazım Ced'in açıklamaları şöyle:

“Olaylar çok üzücü bir noktaya geldi. Bayağı yıprandım bu olaydan ötürü” diyen Ced, “Olaylar başka noktalara çekiliyor. Anıtlar Yüksek Kurulu’nun birinci asli görevi, dünya mirası olan tarihi eserleri korumaktır. Bulunduğum mevki bana bunu emreder”

 “Kaymakamlık tarafından bize yazı gönderildi, biz herhangi bir karar üretmeden arkadaşlar gidip bayrakları dikti. Bizim bayrak dikilmemesiyle ilgili bir kararımız yok. Bizim, beton üzerine dikilen bayrak direğiyle ilgili kararımız var”

“Bayrakla ilgili biz de, en az dikenler kadar hassasız. Bizim babalarımız, dedelerimiz cephede çarpıştı, benim babam esir düştü. Bizim elimiz bayrağı indirmeye uzanmaz”

“Anıtlar Yüksek Kurulu bayrağa değil, betona karşı çıktı. Bu yapı yıkılsa biz kime nasıl hesap vereceğiz? Dünyaya nasıl hesap vereceğiz?”

“Biz bayrakları dikildikten sonra gördük. Geçmişte bu bayraklar, Akkule üzerinde vardı. Farklı bir noktada, daha yüksekte bu bayraklar vardı. Ama daha sağlam bir noktadaydılar. Dikenler de kötü niyetle dikmedi. Ortak bir noktada buluşmalıyız”

“Bayrak dikildi, inmez” diyen Ced, “Bayrak dikili kalsın, beton kalksın. Tarihi eser yıkılmasın. Bayrağın dikili kalması kimseye sorun teşkil etmez”

“Ben şahsen bayrak indirme derdim olmadığı için bu söylemleri üstüme almadım. Sayın Bakanın açıklamasını, kendisinden öğrenebilirsiniz. Yapılan açıklama, yapanı bağlar”

 

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