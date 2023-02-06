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Fuat Oktay: Deprem nedeniyle 284 kişi hayatını kaybetti 2.323 yaralı var, 1.710 bina yıkıldı

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Fuat Oktay: Deprem nedeniyle 284 kişi hayatını kaybetti2.323 yaralı var, 1.710 bina yıkıldı
Fuat Oktay: Deprem nedeniyle 284 kişi hayatını kaybetti 2.323 yaralı var, 1.710 bina yıkıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Cumhurbaşkanımız Ankara'ya intikal etmek üzere" dedi.

Oktay, "Maraş'a bakanlarımızdan Soylu'yu gönderdik. Hatay'da vahit Kirişçi, Hulusi Akar, Fahrettin koca, Osmaniye’de Muharrem Kasapoğlu, Adıyaman’da  Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır’da Bekir Bozdağ, Şanlıurfa’da Nureddin Nebati; Antep ve Kilis’te Murat Kurum, Adana’da Derya Yanık ve Fatih Dönmez,; Malatya’da Mehmet Nuri Ersoy ve Mahmut Özer görevlendirilmiş durumdalar" dedi.

Oktay şu bilgileri aktardı:

Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz.

Hatay'da 4 vefatımız var. 7 yaralımız, 200 yıkılan binamız var. 

Osmaniye'de 20 kaybımız var, 200 yaralımız, 83 yıkılan binamız var. 

Adıyaman'da 13 kaybımız var, 22 yaralımız, 100 yıkılan binamız var.

Diyarbakır'da 14 kaybımız, 226 yaralımız, 20 yıkılan binamız.

Urfa 18 kaybımız 200 yaralımız 60 yıkılan binamız var. 

Antep'te 80 kaybımız, 600 yaralımız 581 yıkılan binamız var.

Kili'te 8 kaybımız, 200 yaralımız, 50 yıkılan binamız var.

Adana'da 10 kaybımız 118 yaralımız ve 16 yıkılan binamız var.

Malatya'da da 47 kaybımız, 550 yaralımız ve 300 yıkılan binamız var.

Toplam an itibariyle 284 can kaybımız, 2 bin 323 yaralımız, 1712 binamız var yıkılan.

Hatay Havalimanı’nda bir sorun var, uçuşa kapalı durumda; Maraş ve Antep’i sivil uçuşlara kapatmış durumdayız.

An itibariyle 78 artçı deprem söz konusu.

 

Ayrıntılar gelecek…

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