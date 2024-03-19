Gazimağusa Polis Müdürü Barış Sel, ‘Sahte diploma’ soruşturması çerçevesinde mahkemeye çıkarılacak

Kıbrıs Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde devam eden ‘sahte diploma’ soruşturması çerçevesinde Gazimağusa Polis Müdürü Mahmut Barış Sel de dün akşam tutuklandı.

Güzelyurt Polis Müdürü olarak görev yaptığı sırada Kıbrıs Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden sahte diploma aldığı yönünde hakkında iddialar bulunan Barış Sel’in dün öğleden sonra ifadeye çağırıldığı ve akşam saatlerinde tutuklandığı öğrenildi.

Gazimağusa Polis Müdürü Sel, bugün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılacak.