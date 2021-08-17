Girne InnerWheel Kulübü’nden LTB Kadın Sığınma Evi’ne katkı

Girne InnerWheel Kulübü’nün organize ettiği, sanatçı Halil Öztunç’un “Kültür Tarihi Yolculuğunda Öncü Kadınlarımız” resim sergisinden elde edilen gelir kulüp aracılığı ile LTB Kadın Sığınma Evi’ne bağışlandı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı Girne InnerWheel Kulübü geçmiş dönem Başkanı Fatma Özok, Kulüp As Başkanı Hilal Lefkonuklu ile Sanatçı Halil Öztunç’u kabul etti.

Özok ziyarette yaptığı konuşmada, LTB’ye ait ve ülkedeki tek kadın sığınma evine katkı yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, kulüp olarak toplum için yararlı projelere imza atmaya devam edeceklerini söyledi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı duyarlı davranışlarından dolayı Girne InnerWheel Kulübü başkan ve üyelerine teşekkür ederek, sadece Lefkoşa’nın değil ülkenin farklı şehirlerinden kadınların sığınma evinden faydalandığını belirtti.