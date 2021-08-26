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Girne'de 12 saatlik elektrik kesintisi!

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Girne’de bazı bölgelere bugün 12 saat elektrik verilemeyecek.
Girne'de 12 saatlik elektrik kesintisi!

Girne’de bazı bölgelere bugün 12 saat elektrik verilemeyecek.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, bugün 08:00 – 20:00 saatleri arasında Tarsan Çiftliği ve Civarı, Beşparmak Köyü, Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocaklarına elektrik verilemeyeceği duyuruldu.

Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon köyüne bugün 5 saat elektrik verilemeyecek. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Mağusa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 09.00 – 14.00 saatleri arasında söz konusu bölgelerde elektrik kesilecek.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün ayrıca Demirhan, Değirmenlik Başpınar bölgelerine 2 buçuk saat elektrik verilemeyecek. Kıbrıs Türk  Elektrik Kurumu Lefkoşa Bölge Amirliğinden yapılan açıklamada, kesintinin 08:30 – 10:00 saatleri arasında yapılacağı belirtildi. Haspolat arıtma tesisi ve Ercan Havalimanı bölgesinde de bugün 5 saat süreyle elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-14.00 saatleri arasında Haspolat Arıtma Tesisi ve civarındaki su kuyularına, Ercan Devlet Üretme Çiftliği bölgesine, Sivil Havacılık Dairesi Radar Binasına, Ercan Havaalanı şantiye bölgesine, Kırklar’ın bir bölümü, Airkam Ltd, Hurdacılar Bölgesi ve civarındaki su kuyularına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.  

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