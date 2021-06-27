Girne'de ev yandı bir kadın yanarak yaralandı!

Bugün saat 04.30 sıralarında, Girne’de Metin Erduran’a ait ikametgahın birinci katında bulunan yatak odasında, henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangında, Tutku Damla Kalecikli vücudunun muhtelif yerlerinden yanarak yaralandı.
Kalecikli, Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan ilkyardım tedavisi ardından Yakın Doğu Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu oda içerisindeki muhtelif eşyalar tamamen ve aynı katta bulunan 2 yatak odası içerisindeki muhtelif eşyalar kısmen yandı.
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