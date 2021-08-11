Girne’de “Kıbrıs Türk Tarihi ve Öğretimi” konulu panel düzenleniyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, bugün düzenlenecek panelle ilgili basın toplantısı düzenledi. Amcaoğlu, panel kapsamında Kıbrıs Türk mücadele tarihinin hangi aşamalardan geçtiğinin bir kez daha irdeleme fırsatı yakalanacağını belirtti. Amcaoğlu, basın toplantısında panele ilişkin bilgi verdi ve Perşembeye kadar sürecek “tarih öğretmenleri ile buluşma” etkinliği de gerçekleştireceğini kaydetti. Amcaoğlu, panelle, Kıbrıs Türk mücadele tarihinin hangi aşamalardan geçip de buralara geldiğini bir kez daha irdeleme ve en yetkili ve uzman kişilerden dinleme fırsatı bulunacağını söyledi. Etkinlik kapsamında Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan 158 adet kitap setinin bakanlık bünyesinde görev yapan tüm tarih öğretmenlerine verileceğini kaydeden Amcaoğlu, tarih öğretmenleri ile buluşma etkinliği kapsamında Perşembe günü Türkiye’den gelen misafirlere KKTC’deki tarihi mekanların tanıtımının yapılacağını ve Boğaz Şehitliği ile St. Hillarion’daki şehitliklerin ziyaret edileceğini de belirtti.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mumammet Hekimoğlu da konuşmasında, Kıbrıs’ın kendileri için her zaman çok kıymetli olduğunu ifade etti. Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin ise konuşmasında, projeyi kendilerinin yaptığını fakat buradaki öğretmenleri dinlemeye geldiklerini ifade etti.