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Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki tatbikatlar tamamlandı

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Rum Savunma Bakanlığı, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ile İsrail Silahlı Kuvvetleri arasında 20-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen “Iason-1/2019” ve “Nikoklis-David 1/2019” kod adlı tatbikatların tamamlandığını açıkladı.
Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki tatbikatlar tamamlandı

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Savunma Bakanlığı açıklamasında “tatbikatların Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarının büyük bir bölümünde, Lefkoşa FIR hattının içerisinde aynı zamanda Baf-Trodos bölgelerinde gerçekleştiğini ve bunlara özel operasyon birimleri ile RMMO ve İsrail Silahlı kuvvetlerinden kara ve hava araçlarının katıldığını” duyurdu.

“Iason 1/2019” tatbikatı sırasında, RMMO personelinin, İsrail Hava Kuvvetleri personeliyle birlikte hava operasyonları alanında birlikte eğitim gördüğünü yazan gazete, bu tatbikata paralel olarak gerçekleştirilen “Nikoklis-David 1/2019” tatbikatının da iki ülkenin özel kuvvetlerinin eğitimiyle alakalı olduğunu belirtti.
Tatbikata iki ülkenin özel kuvvetlerinden çok sayıda kara birliğinin katıldığı, aynı zamanda tatbikatta ultramodern elektronik ve silah sistemlerinin kullanıldığı da ifade edildi.

“ARGONAFTİS” TATBİKATI

Haravgi ise haberinde, Kıbrıs’ın Güney’inde her yıl düzenlenen çok uluslu “Argonaftis” tatbikatının 3’üncü aşamasının dün Kıbrıs’ın güneyindeki deniz bölgesinde icra edildiğini yazdı.
Tatbikatın dünkü senaryosunun açık denizde ciddi bir deniz kazası yaşanmasıyla alakalı olduğunu yazan gazete, tatbikata Rum Yönetimi personeli ve araçlarının katılması haricinde, yabancı ülkelerden hava ve deniz araçlarının da katıldığını belirtti.

Gazete tatbikata Rum kesimini yanı sıra, Yunanistan, Fransa, İngiltere, ABD, Almanya ve İsrail’in de katıldığını ekledi.
Politis de haberinde, tatbikatta 21 gemi ve 7 hava aracının yanı sıra, 7 ülkeden personelin yer aldığını yazdı.

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