Güney Kıbrıs “Rusya 2021 Uluslararası Askeri Tatbikatları”na ilk kez katılıyor

Güney Kıbrıs’ın, bu yıl 7’ncisi düzenlenecek “Rusya 2021 Uluslararası Askeri Tatbikatları”na, ilk kez katılacağı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun “Krasnaya Zvezda” gazetesine verdiği röportajı kaynak göstererek Güney Kıbrıs’ın, 22 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Rusya Uluslararası Askeri Tatbikatları’na katılacağını yazdı.
Habere göre turnuvaya aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu 43 ülke katılacak.
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