Güney Kıbrıs’ta tedavi gören koronavirüs hastalarının sayısı stabil

Güney Kıbrıs’ta tedavi gören koronavirüs hastalarının sayısının son günlerde stabil olduğu, hatta düşüş yaşandığı belirtildi.



Yoğun bakımda yatan hasta sayısının ise yüksek olduğu ifade edildi.



Haravgi gazetesi, Sağlık Hizmetleri Birimi’nin (OKİPİ) açıklamasına dayanarak koronavirüs tedavisi gören hasta sayısının stabil olmak ve düşüş yaşanmasıyla birlikte yoğun bakım hasta sayısının yüksek olduğuna dikkat çekildiğini yazdı.



Habere göre OKİPİ yaptığı açıklamada sonbahar için de ilgili birimlerle birlikte yoğun çalışma yapıldığını belirtti.



GÜNEY KIBRIS ECDC’NİN LİSTESİNDE KOYU KIRMIZI

Haravgi gazetesi bir başka haberinde, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC), Kovid-19 yeşil listesini yeniden güncellediğini buna göre Güney Kıbrıs’ın listede yine “koyu kırmızı”da kaldığını yazdı.

Gazete haberinde, Güney Avrupa’dan birçok ülkenin “kırmızı” listede bulunduğuna da dikkati çekti.



12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN AŞIDAN ÖLDÜĞÜ İDDİASI “FAKE NEWS”

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Limasol’daki 12 yaşındaki çocuğun Kovid-19 aşısı nedeniyle öldüğü şeklinde çıkan haberlerin yalan (fake news) olduğunu yazdılar.

12 yaşındaki çocuğun aşıdan dolayı öldüğü haberinin özellikle aşı karşıtı kişiler tarafından yayıldığını yazan gazete, bu haberin daha sonra Farmakoloji Dairesi Müdürü Elena Panayiotopulu tarafından yalanlandığını belirtti.

Fileleftheros gazetesi Güney Kıbrıs’ta Pediatri Derneği’nin, sosyal medyada dolaşan 12 yaşındaki çocuğun aşı kaynaklı öldüğü şeklindeki yalan haber nedeniyle polisin internet suçlarıyla ilgili birimine şikayette bulunduğunu yazdı.

Gazete, ilgili birimlerin de bu yöndeki haberleri yalanladığını belirtti.



SAHTE AŞI KARTI DÜZENLEYEN DOKTOR SERBEST KALDI

Fileleftheros gazetesi sahte “safepass” düzenlemek suçundan 6 Ağustos’ta tutuklanan 53 yaşındaki doktorun dün serbest bırakıldığını yazdı.

Gazete, polisin olayla ilgili araştırmasının devam ettiğini de belirtti.