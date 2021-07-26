  • BIST 1.351,590
  • Altın 499,42
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKACoronavirus: İsrail Kıbrıs'a seyahati yasaklıyor

Hava Bugün Nasıl Olacak?

» »
Hava Bugün Nasıl Olacak?
Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SICAK HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEAÇIK VE AZ BULUTLU°C33 °C
ÇAMLIBELAÇIK VE AZ BULUTLU°C36 °C
LAPTAAÇIK VE AZ BULUTLU°C31 °C
AKDENİZAÇIK VE AZ BULUTLU°C36 °C
BOĞAZAÇIK VE AZ BULUTLU°C33 °C
ALEVKAYAAÇIK VE AZ BULUTLU°C33 °C
ESENTEPEAÇIK VE AZ BULUTLU°C33 °C

Batı Mesarya

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEAÇIK VE AZ BULUTLU°C30 °C
GÜZELYURTAÇIK VE AZ BULUTLU°C37 °C

Orta Mesarya

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAAÇIK VE AZ BULUTLU°C39 °C
ERCANAÇIK VE AZ BULUTLU°C38 °C

Doğu Mesarya

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEAÇIK VE AZ BULUTLU°C38 °C
BEYARMUDUAÇIK VE AZ BULUTLU°C35 °C

Doğu Sahil

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAAÇIK VE AZ BULUTLU°C34 °C
İSKELEAÇIK VE AZ BULUTLU°C36 °C

Karpaz

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYAÇIK VE AZ BULUTLU°C35 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Crusade

Bölge: Crusade
AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Delta

Bölge: Delta
AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (26 Temmuz 2021)26 Temmuz 2021 Pazartesi 08:34
  • 2 kişi yoğun bakıma kaldırıldı!25 Temmuz 2021 Pazar 21:38
  • Yeni rekor! 147 VAKA!25 Temmuz 2021 Pazar 20:08
  • Araştırma | Pfizer aşısında iki doz arasındaki sürenin uzatılması daha fazla antikor üretiyor25 Temmuz 2021 Pazar 17:58
  • Taşpınar şehitleri, düzenlenen törenle anıldı.25 Temmuz 2021 Pazar 16:04
  • Özer Kanlı: "KKTC bir işe yaramaz, yasal değildir” diyorsan , VER KKTC KİMLİĞİNİ25 Temmuz 2021 Pazar 15:39
  • Anastasiadis: “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımayanlar, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuna sahip olamaz”25 Temmuz 2021 Pazar 15:25
  • Korkmazhan: Meclis içi muhalefetin sine-i millete dönmeli25 Temmuz 2021 Pazar 13:28
  • Mağusa ve Girne duman altı kalabilir25 Temmuz 2021 Pazar 12:24
  • “ Talihsiz, Çağdışı ve Adadaki Gerçekler Görülmeden Yapılan Bir Açıklama”25 Temmuz 2021 Pazar 11:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti