Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE ÜST ATMOSFERDEKİ SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA AZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
PARÇALI BULUTLU YER YER KISA SÜRELİ SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|AZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU VE KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|35 °C
|ÇAMLIBEL
|AZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU VE KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|36 °C
|LAPTA
|AZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU VE KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|35 °C
|AKDENİZ
|AZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU VE KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|36 °C
|BOĞAZ
|AZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU VE KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|34 °C
|ALEVKAYA
|AZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU VE KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|33 °C
|ESENTEPE
|AZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU VE KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|35 °C
Batı Mesarya
PARÇALI BULUTLU YER YER KISA SÜRELİ SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|AZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU VE KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|34 °C
|GÜZELYURT
|AZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU VE KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|37 °C
Orta Mesarya
PARÇALI BULUTLU YER YER KISA SÜRELİ SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|AZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU VE KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|37 °C
|ERCAN
|AZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU VE KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|37 °C
Doğu Mesarya
PARÇALI BULUTLU YER YER KISA SÜRELİ SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|AZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU VE KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|37 °C
|BEYARMUDU
|AZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU VE KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|36 °C
Doğu Sahil
PARÇALI BULUTLU YER YER KISA SÜRELİ SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|AZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU VE KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|34 °C
|İSKELE
|AZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU VE KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|34 °C
Karpaz
PARÇALI BULUTLU YER YER KISA SÜRELİ SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|AZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU VE KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.
|°C
|36 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.
Taurus
|Bölge:Taurus
|AZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Crusade
|Bölge: Crusade
|AZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Delta
|Bölge: Delta
|AZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.