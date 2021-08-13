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Hava Bugün Nasıl Olacak?

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Hava Bugün Nasıl Olacak?
Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE ÜST ATMOSFERDEKİ SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA AZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI BULUTLU YER YER KISA SÜRELİ SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEAZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU VE KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU°C35 °C
ÇAMLIBELAZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU VE KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU°C36 °C
LAPTAAZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU VE KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU°C35 °C
AKDENİZAZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU VE KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU°C36 °C
BOĞAZAZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU VE KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU°C34 °C
ALEVKAYAAZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU VE KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU°C33 °C
ESENTEPEAZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU VE KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU°C35 °C

Batı Mesarya

PARÇALI BULUTLU YER YER KISA SÜRELİ SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEAZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU VE KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU°C34 °C
GÜZELYURTAZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU VE KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU°C37 °C

Orta Mesarya

PARÇALI BULUTLU YER YER KISA SÜRELİ SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAAZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU VE KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU°C37 °C
ERCANAZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU VE KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU°C37 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI BULUTLU YER YER KISA SÜRELİ SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEAZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU VE KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU°C37 °C
BEYARMUDUAZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU VE KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU°C36 °C

Doğu Sahil

PARÇALI BULUTLU YER YER KISA SÜRELİ SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAAZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU VE KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU°C34 °C
İSKELEAZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU VE KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU°C34 °C

Karpaz

PARÇALI BULUTLU YER YER KISA SÜRELİ SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYAZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU VE KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.°C36 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
AZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Crusade

Bölge: Crusade
AZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Delta

Bölge: Delta
AZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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