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Hava Bugün Nasıl Olacak?

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Hava Bugün Nasıl Olacak?
Hava Bugün Nasıl Olacak?

 

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE ÜST ATMOSFERDEKİ SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİNİN 2 İLE 3 DERECE ALTINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C29 °C
ÇAMLIBELPARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C28 °C
LAPTAPARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C28 °C
AKDENİZPARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C28 °C
BOĞAZPARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C28 °C
ALEVKAYAPARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C26 °C
ESENTEPEPARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C27 °C

Batı Mesarya

PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C28 °C
GÜZELYURTPARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C29 °C

Orta Mesarya

PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C31 °C
ERCANPARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C31 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C31 °C
BEYARMUDUPARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C30 °C

Doğu Sahil

PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C30 °C
İSKELEPARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C31 °C

Karpaz

PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C30 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATIDAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATIDAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATIDAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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