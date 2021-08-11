İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu üyeleri atandı…

15 Haziran’dan itibaren 2 yıl süreyle görev yapmak üzere İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu atamaları da yapıldı.

Buna göre İhtiyat Sandığı Başkanlığına Erman Yaylalı getirildi.

üyeler ise Yener Yıldız (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi), Tuğşad Tülbentçi (Maliye Bakanlığı Temsilcisi), Ayşe Vilda (Devlet Planlama Örgütü Temsilcisi), Arslan Bıçaklı (Türk-Sen Sendikası Temsilcisi), Yakup Özdemir Latifoğlu (Hür-İş Federasyonu Temsilcisi), Ahmet Serdaroğlu (Hür-İş Federasyonu Temsilcisi), Özgün Kutalmış (Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Temsilcisi) ve Mustafa Aroğlu (Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Temsilcisi) oldu.