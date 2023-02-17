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İŞAD: “Hükümetin yaptığı fırsatçılıktır”

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Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, gelir kesintileri ve vergi düzenlemesini içeren kararnamenin tam bir fırsatçılık olduğunu iddia etti
İŞAD: “Hükümetin yaptığı fırsatçılıktır”

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, gelir kesintileri ve vergi düzenlemesini içeren kararnamenin tam bir fırsatçılık olduğunu iddia etti

Mamülcü, yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkedeki ekonomik kayıpları gidermek amacıyla Covid-19, Rusya – Ukrayna savaşı, döviz kurlarındaki artış ve doğal afeti kullanarak bazı mükellefiyetlere ilişkin gelir kesintilerinin ve vergilerin yeniden düzenlenmesi hakkında çıkarılan yasa gücünde kararname tam bir fırsatçılıktır.” ifadelerini kullandı.
İŞAD olarak çıkarılan yasa gücünde kararnamenin adil ve akılcı olabilmesi için yeniden düzenlenmesi gerektiği hususunu yönetenlerin dikkatine getirmek istediklerini belirten Mamülcü, aksi durumda tüm paydaşlarla birlikte gerekli tüm eylemlerin hayata geçirileceğini duyurdu

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