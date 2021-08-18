İskele Belediyesi, İskele PGM'ye yeni bir araç hibe etti

İskele’de, İskele Belediyesi ile İskele Polis Müdürlüğü arasındaki işbirliği hem gururlandırmaya devam ediyor hem de İskele’de yaşayan vatandaşlara güven veriyor.

İskele’de, İskele Belediyesi ile İskele Polis Müdürlüğü arasındaki işbirliği hem gururlandırmaya devam ediyor hem de İskele’de yaşayan vatandaşlara güven veriyor. İskele Belediyesi de bu gurur ve güveni tazelemek için bir kez daha önemli bir karara imza atarak, İskele Polis Müdürlüğü’ne araç hibe etti. İskele Belediye Meclisince alınan karar doğrultusunda alınan araç, dün (17 Ağustos) İskele Polis Müdürlüğü’ne teslim edildi. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Polis Müdürü Gökay Karagil’e aracı teslim ederken yaptığı konuşmada, daha huzurlu ve yaşanabilir bir İskele yaratmak için çalıştıklarını bu amaçla İskele Polis Müdürlüğü ile işbirliğini sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti, araç alınması noktasında destek veren meclis üyelerine de teşekkür etti.

İSKELE BELEDİYESİ, İSKELE PGM’YE YENİ BİR ARAÇ DAHA HİBE ETTİ

İskele Belediye Meclisi kararı ile alınan İsuzu marka hizmet aracı, İskele Polis Müdürlüğü’ne hibe edildi. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu İskele Polis Müdürlüğü’ne giderek, alınan aracı, İskele Polis Müdürü Gökay Karagil’e teslim etti. Aracı teslim ederken konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Polis Müdürlüğü’nden övgüyle söz etti.

SADIKOĞLU: “DAHA YAŞANABİLİR BİR İSKELE İÇİN İŞBİRLİĞİMİZ SÜRECEK”

SADIKOĞLU: “İSKELE POLİS MÜDÜRLÜĞÜ BİZİM GURURUMUZ”

Herkes üzerine düşen görevi yerine getirdiğinde İskele daha güzel ve yaşanabilir bir yer olur diyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bunun da huzur ve güvenle mümkün olabileceğine dikkat çekti. Her şeyin üzerinde olan huzur ve güvenin de İskele’de, İskele Polis Müdürlüğü tarafından sağlandığının altını çizen Başkan Sadıkoğlu, İskele Polis Müdürlüğü’nün gurur verici bir boyutta olduğuna da vurgu yaparak ‘İskele PM bizim gururumuz’ dedi.

Başkan Sadıkoğlu konuşmasının sonunda ise İskele Polis Müdürü Gökay Karagil’e, İskele Polis Müdür Yardımcısı İbrahim Ulusoy’a ve tüm İskele Polis Müdürlüğü çalışanlarına, İskele’de güvenli bir ortam yarattıkları için teşekkür etti.

KARAGİL: “TOPLUMUN HUZURU VE GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

KARAGİL: “İSKELE BELEDİYESİ’NE İŞBİRLİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür ederek başlayan İskele Polis Müdürü Gökay Karagil ise konuşmasında, toplumun huzuru ve güvenliği için üzerlerine düşen vazifeleri, yasaların kendilerine verdiği yetki çerçevesinde en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Yaklaşık 2 yıldır İskele Polis Müdürü olarak görev yaptığını hatırlatan Karagil, görevde olduğu süre boyunca İskele Belediyesi ile işbirliği içerisinde olduklarını belirtti.

Adanın en fazla gelişen bölgesi İskele Bölgesi diyen Karagil, bu gelişim ve değişime bağlı olarak daha fazla araca ihtiyaç duyulduğunu bu noktada da İskele Belediyesi tarafından İskele Polis Müdürlüğü’ne hibe edilen aracın son derece önemli olduğuna işaret etti.

İskele Belediyesi’nin her zaman kendilerine katkı yaptığını da ifade eden Karagil, bugüne kadar yaptıkları fedakârca katkılardan dolayı da İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na ve İskele Belediye Meclisi’ne teşekkür etti.