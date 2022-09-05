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İskele, Kültürlerin Buluşmasına Ev Sahipliği Yaptı

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İskele, Kültürlerin Buluşmasına Ev Sahipliği Yaptı
İskele, Kültürlerin Buluşmasına Ev Sahipliği Yaptı

4. KÜLTÜRLERİN KAYNAŞMASI ETKİNLİĞİ, GECE GEÇ SAATLERE KADAR DEVAM ETTİ

ETKİNLİĞİN FİNALİNDE SAHNE ALAN HADİSE’Yİ BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ

İskele Belediyesi’nin, pandemiden dolayı 3 yıl ara verdiği Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği dün (4 Eylül) gerçekleşti. Sabah 10.30’da resmi açılışla birlikte başlayan etkinlik gece geç saatlere kadar devam etti. Farklı kültürlerin, o kültüre ait el emeği göz nuru eserlerin yanı sıra yiyecek ve içeceklerin de meraklılarıyla buluştuğu 4. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğinde kurulan 200’e yakın stant büyük ilgi gördü. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da etkinlik süresince tüm stantları gezerek, etkinliğe yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür etti. Halk Dansları, modern dans gösterileri, konserler ve çocuk eğlencelerinin gün boyu devam ettiği etkinliğin finalinde, İskele Çarşı Merkezi’nde sahne alan pop müzik şarkıcısı Hadise’yi ise binlerce kişi izledi. Ülkemizdeki ilk halk konserini İskele’de veren şarkıcı, yaklaşık 3 saat kaldığı sahnede, kendisi dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

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4. KÜLTÜRLERİN KAYNAŞMASI ETKİNLİĞİ, GECE GEÇ SAATLERE KADAR DEVAM ETTİ

İskele Belediyesi’nin bu yıl 4.’sünü düzenlediği Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği, 3 yıl aranın ardından bir kez daha KKTC’deki kültürleri İskele’de buluşturdu. Ülkemiz kültürünün yanı sıra, Türkiye’den gelerek ülkemizi vatan bilenlerin yanı sıra dünyanın birçok noktasından yine İskele’ye gerek yaşamlarını sürdürenlerin kültürlerinin yer aldığı etkinliğe, ada genelinde yaşayan farklı kültürlere, özelde İskele, genelde ise Girne’den Lefkoşa’ya, Güzelyurt’tan Dipkarpaz’a, Gazimağusa’dan Lefke’ye, çok sayıda kişi  büyük ilgi gösterdi.  Sabah 10.30’da başlayıp ve gece yarısına kadar devam eden 4. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğinde çocuklar da kendileri için özel hazırlanan Çocuk Sokağı’nda gönüllerince eğlendi. 

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ETKİNLİĞİN FİNALİNDE SAHNE ALAN HADİSE’Yİ BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ

4. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği, sahne alacağı öğrenildiği andan itibaren büyük ilgili gören Pop Müzik Şarkıcısı Hadise’nin konseri ile final yaptı. İskele Ecevit Meydanı’na kurulan konser alanına saatler öncesinden gelen binlerce kişi, Hadise’nin konseri ile unutulmaz bir gece yaşadı. Sahnede kaldığı yaklaşık 3 saat boyunca sahne performansı ile göz doldura şarkıcı, seslendirdiği şarkılarla, kendisini dinlemeye gelenlere, coşku dolu anlar yaşattı. Sahne kıyafetiyle de gelenleri kendisine bir kez daha hayran bırakan Hadise’ye, Türkçe ve İngilizce şarkılar seslendirirken dansçıları da eşlik etti.

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TV HABER VİDEO LİNK

https://wetransfer.com/downloads/e2f49fba8ffa73bb2f34843334886e5520220904194836/fcd6178497cbdc01cb26169a41de143420220904194852/12c11d

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HAVADAN GÖRÜNTÜ

https://we.tl/t-aHDeNxqIK0

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