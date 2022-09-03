İskele'de karavanlar bu kez LONG Beach bölgesine yerleşmeye başladı

İskele'de yıllardır çözülemeyen karavan sorunu artarak devam ediyor.

Yetkililerin bir türlü yetkilerini kullanarak sahillerin işgalini durdurmadığı İskele'de bu kez karavanlar Long Beach bölgesinde artarak görülmeye başlandı.

Vatandaşlar tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan İskele Long Beach bölgesindeki karavan tepkilere neden oldu.

Bilindiği üzere İskele Belediyesi'ne ait piknik alanının olduğu bölgedeki sahil de yıllardır artan bir şekilde karavanların işgaline uğramış durumda.

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İskele'de karavan sorunu bu kez LONG Beach bölgesinde