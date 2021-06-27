İsrail’de Delta alarmı: Kıbrıs’tan dönen 1000 kişi karantinada

Delta varyantının etkisiyle salgında yeni dalga riskinin endişe yarattığı İsrail'de, Kıbrıs’tan dönen en az bin kişi Tel Aviv’de karantinaya alındı.

Yakın dönemde Kıbrıs’ı ziyaret eden yüzlerce İsrailli, Tel Aviv’de karantinaya alındı. Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinden gelen yeni korona virüsü vakalarıyla beraber, Delta varyantının İsrail’de artmasının üzerine İsrail hükümeti yeni tedbirleri devreye soktu. İsrailli ve yabancı medya kuruluşlarına göre zorunlu karantinaya tabi tutulan vatandaşların sayısı bini geçmiş durumda.

Gazete Duvar’dan Nikolaos Stelya’nın haberine göre, İsrail’deki yeni salgın alarmı, komşu Kıbrıs’ta günlük Covid-19 vaka sayısının üçlü hanelere tırmandığı ve Sağlık Bakanlığı’nın yeni gelişmeyle ilgili olarak endişesini kamuoyuyla paylaştığı bir sürece denk geliyor.

Havalimanında yeni önlemler

Vaka sayısının artması üzerine, İsrail Ben Gurion Uluslararası Havalimanı’nda ek sağlık önlemleri devreye sokuldu. Buna göre, havalimanına varan tüm yolculara PCR test uygulaması yeniden başlatıldı. Ayrıca, havalimanında maske kullanımı da zorunlu kılındı.

Başbakan’ın uyarısı

Son gelişmelerle ilgili olarak konuşan İsrail’in yeni Başbakanı Naftali Bennet, ülkesinin yeni bir salgın dalgasıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. Bennet, bu uyarısını İsrail’de Delta varyantının artışına dayandırdı. Bennet ayrıca 12 yaş üstü tüm İsrail sakinlerinin de aşılanması için kamuoyuna çağrıda bulundu. En fazla vaka artışının 10-19 yaş grubunda gözlemlendiği kaydedildi.

Kıbrıs’ta yetkililer kaygılı

İsrail’deki durumun bir benzeri Kıbrıs’ın güneyinde de yaşanıyor. Nisan ayında sınır kapılarını Yunanistan ile beraber İsrailli turistlere açan Kıbrıs, vaka artışıyla karşı karşıya.

Kıbrıs Sağlık Bakanı Konstantinos Ioannou, Kıbrıslı vatandaşların temel korunma kurallarını görmezden geldiğine ve durumunun ‘sıkıntı yarattığına’ işaret etti. Kıbrıslı yetkililer ayrıca, yeni vakaların en çok aşı uygulamasına katılmayanlar ile 30 altı yaş kişilerde görüldüğünü aktardı.

Geçtiğimiz aylarda İsrail ve Kıbrıs Cumhuriyeti, aşı kampanyasının hızlı yürütüldüğü ülkeler arasında yer aldı. İsrail, nüfusunun büyük bir bölümünü kısa sürede aşılarken Kıbrıs da, Avrupa Birliği (AB) üyeleri arasında en fazla aşı yapan ülkeler kategorisinde bulunuyor.

Kıbrıs makamları geçtiğimiz haftalarda adada Delta varyantının yayılmaya başlamış olduğu konusunda kamuoyunu uyarmıştı. Johnson&Johnson, AstraZeneca, BioNTech ve Moderna aşılarını uygulayan Kıbrıs, AB içerisinde en fazla aşı uygulayan beşinci ülke olarak dikkat çekiyor.