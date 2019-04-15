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İşte Bertan Zaroğlu'nun aracına el konulmasının perde gerisi

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Yakın Doğu Üniversitesi yolu üzerinde, Lefkoşa mezarlığı yanında çevirme yapan polis ekiplerinin, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu’na ait olduğu öne sürülen araca el koyduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.
İşte Bertan Zaroğlu'nun aracına el konulmasının perde gerisi

ZMB 421 plakalı kiralık araca el konulması sonrasında, olay yerinde canlı yayın yapan ve bunu kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan, Zaroğlu, canlı yayında “Çevirme yapan polis Kutlay Malek isimli şube amirinin bize tam emri var. Bu nedenle anahtarımı vermediğini söylüyor. Ben bir milletvekiliyim, dokunulmazlığım var.

Polis, aracımı gasp etmiş durumda. Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’na telefon ettim, toplantıda olduğu için kendisine ulaşamadım. Manavoğlu’ndan bunun hesabının sorulmasını istiyorum. Karakola gidip davacı olacağım ifadesinde bulunmuştu.

Detay Gazetesi, bir Milletvekilinin aracına el konulması ile ilgili olarak polis çevrelerinden yaptığı araştırmada, ZMB 421 plakalı aracın, kontrol esnasında, sürücünün ehliyeti dışında hiçbir evrakının olmadığı ve öğrenci olan araç sürücüsünün de yapılan mukaveleye göre aracı sürme yetkisine haiz olmadığı bilgisine ulaştı.

Polis çevrelerinden güvenilir bir kaynak, yaptığı açıklamada, bugün saat 14.30 raddelerinde, Yakın Doğu Üniversitesi yolunda, rutin bir trafik kontrolü vardı.

Polis ekibi, araçları kontrol etmekle görevlendirilmişti. ZMB 421 plakalı aracı da durdurmak suretiyle kontrola tabi tuttular. Şoförü öğrenci olan aracın evrakları istendi. Onur Tandoğan isimli sürücü evrak ibraz edemedi. Yalnız ehliyetini ibraz edebildi.

Daha sonra mukavelenin Ömer Kahraman ile Sinem Tatlı adına yapıldığı ve Onur Tandoğan’ın bu aracı kullanamayacağı belirlendi ve bir kaza olması durumunda, sigortanın kapsam dışında kalacağı ihtimali nedeniyle araca el kondu dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, aracın 6.3.2019 tarihinde yapılan mukavelesinde, Onur Tandoğan’ın ismi yazılı olmaması ve yapılan mukavele gereğince aracı sadece, Ömer Kahraman ile Sinem Tatlı’nın kullanabileceği sürücüye söylenince, o da Milletvekili Bertan Zaroğlu’nu aradı.

Bertan Zaroğlu olay yerine gelince polislere Milletvekili olduğunu, aracın kendisine ait olduğunu ve el konulamayacağını söyleyerek birçok söylenmemesi gereken laflar da söyledi. Daha sonra Kutlay amirimiz ile telefonda görüştü.

Bu konuşamada da yakışık olmayan sözler sarfetti. İşi biraz abartarak, polislere dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceği tehditinde de bulundu.

Polisler sabırlı davranarak, olayın büyümemesi için çaba sarfetti. Şimdi Bertan beyin Cumartesi günü,  kendi adına kesilmiş bir mukavele getireceği söyleniyor. Öyle bile olsa, o arabayı kendi dışında birisinin süremeyeceğini herhalde bilmiyor ifadesinde bulundu.

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