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Japonya'da Lambda varyantı alarmı

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Japonya'da ilk kez tespit edilen koronavirüsün "Lambda" varyantı vakasının, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.
Japonya'da Lambda varyantı alarmı

Japonya'da ilk kez tespit edilen koronavirüsün "Lambda" varyantı vakasının, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ülkedeki COVID-19'un "Lambda" varyantı vakasının izi araştırıldı.

Buna göre daha önce Peru'ya seyahat öyküsü bulunan bir kadının, 20 Temmuz'da Tokyo'daki Haneda Havalimanı'na indiği tespit edildi.

 

Salgında yeni varyant: Lambda

 

Tokyo 2020 Oyunları akreditasyon kartına sahip 30 yaşlarındaki kadının havalimanındaki testi pozitif sonuçlandı.

Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID) vaka izi araştırması sonrası kadının, COVID-19'un "Lambda" varyantına yakalandığını belirledi.

NIID bu vakanın, ülkedeki ilk "Lambda" varyantı vakası olduğunu bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ilk olarak Peru'da görüldüğünü duyurduğu varyantı, haziranda "izlenmesi gereken varyant" olarak kategorize etmişti.

Laboratuvar çalışmaları, Lambda varyantının aşıların ürettiği antikorlara dirençli olduğunu ortaya koymuştu.

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