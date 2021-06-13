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Kalecik Sarkon Vilları ve Sunrise Sitesi ve Civarına Yarın 4 Saat Boyunca Elektrik Verilemeyecek

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Kalecik Sarkon Vilları ve Sunrise Sitesi ve civarına yarın 4 saat boyunca elektrik verilemeyeceğini duyurdu. 
Kalecik Sarkon Vilları ve Sunrise Sitesi ve Civarına Yarın 4 Saat Boyunca Elektrik Verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Kalecik Sarkon Vilları ve Sunrise Sitesi ve civarına yarın 4 saat boyunca elektrik verilemeyeceğini duyurdu. 

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 08.30-13.30 saatleri arasında Kalecik Sarkon Vilları ve Sunrise Sitesi ve civarına elektrik verilemeyeceği kaydedildi. 

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

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