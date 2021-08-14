Kanada’da kamu hizmeti çalışanlarına aşı zorunlu olacak

Kanada'nın Hükümetlerarası İşler Bakanı Dominic LeBlanc ve Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra, hava ve demiryolu yolcularının haricinde bu alanlardaki ve deniz taşımacılığındaki federal çalışanların, Covid-19 virüsüne karşı çift doz aşılanmasının zorunlu olacağını belirtti.

Federal hükümet, Covid-19'a karşı aşı kanıtı ve aşının zorunlu olup olmayacağı konusundaki kararları büyük ölçüde eyalet ve yerel yönetimlere bırakmıştı, ancak bu haftanın başlarında, Göçmenlik Bakanı Marco Mendicino, uluslararası uçuşlardaki aşı pasaportu planları hakkında açıklama yaparak sonbaharda bu planların hazır olması gerektiğini belirtti.

Bakan, aşı olamayanlar için geliştirilmiş test ve tarama gibi düzenlemelerin yapılacağını da eklerken aşılanmayı reddeden çalışanların akıbeti konusunda ise “Kamu görevlilerinin bu taahhüdü desteklediğini ve hepsinin güvenli çalışma alanlarına sahip olmak istediğini düşünüyorum. Elbette meşru gerekçelerle bazı durumlar olacak ve bunlar halledilecek” dedi.

Şimdiye kadar, federal çalışanların ne kadarının aşılandığı tam olarak bilinmese de Kanadalıların yüzde 82’sinden fazlası en az bir doz Covid-19 aşısı oldu ve yüzde 71’den fazlası ise çift doz aşı yaptırdı.