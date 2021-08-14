  • BIST 1.447,640
  • Altın 487,21
  • Dolar 8,5430
  • Euro 10,0400
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAAşırı Stres ve Yoğun Çalışma Saçları Dökebiliyor

Kanada’da kamu hizmeti çalışanlarına aşı zorunlu olacak

» »
Kanada hükümeti, federal kamu hizmeti çalışanlarına Covid-19 aşısını zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor.
Kanada’da kamu hizmeti çalışanlarına aşı zorunlu olacak

Kanada'nın Hükümetlerarası İşler Bakanı Dominic LeBlanc ve Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra, hava ve demiryolu yolcularının haricinde bu alanlardaki ve deniz taşımacılığındaki federal çalışanların, Covid-19 virüsüne karşı çift doz aşılanmasının zorunlu olacağını belirtti.

Federal hükümet, Covid-19'a karşı aşı kanıtı ve aşının zorunlu olup olmayacağı konusundaki kararları büyük ölçüde eyalet ve yerel yönetimlere bırakmıştı, ancak bu haftanın başlarında, Göçmenlik Bakanı Marco Mendicino, uluslararası uçuşlardaki aşı pasaportu planları hakkında açıklama yaparak sonbaharda bu planların hazır olması gerektiğini belirtti.

Bakan, aşı olamayanlar için geliştirilmiş test ve tarama gibi düzenlemelerin yapılacağını da eklerken aşılanmayı reddeden çalışanların akıbeti konusunda ise “Kamu görevlilerinin bu taahhüdü desteklediğini ve hepsinin güvenli çalışma alanlarına sahip olmak istediğini düşünüyorum. Elbette meşru gerekçelerle bazı durumlar olacak ve bunlar halledilecek” dedi.

Şimdiye kadar, federal çalışanların ne kadarının aşılandığı tam olarak bilinmese de Kanadalıların yüzde 82’sinden fazlası en az bir doz Covid-19 aşısı oldu ve yüzde 71’den fazlası ise çift doz aşı yaptırdı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tufan Erhürman: Sivil itaatsizlik "yönetimin meşruiyeti kalmadı" demek13 Ağustos 2021 Cuma 18:09
  • Kıbrıslı Rumlar 3 ayda kuzeyde 1.2 milyon Euro harcadı13 Ağustos 2021 Cuma 17:56
  • Erhürman: Dil ve üslup yerlerde sürünüyor13 Ağustos 2021 Cuma 17:38
  • İnsan Hakları Derneği Başkanı Işık, CTP Genel Başkanı Erhürman’ı Eleştirdi13 Ağustos 2021 Cuma 17:33
  • Hava Trafik Kontrolörleri Personel Yetersizliğine İşaret Etti13 Ağustos 2021 Cuma 17:30
  • Muratağa-Atlılar-Sandallar Katliamlarının 47. Yıl Dönümü…13 Ağustos 2021 Cuma 17:28
  • Emekli Astsubaylar Derneği: “Milli Olmayan Hiçbir Şey Evrensel Olamaz”13 Ağustos 2021 Cuma 16:53
  • Binboğa, Harup Alışının Taban Fiyatını 10 TL/Kilo Olarak Belirledi13 Ağustos 2021 Cuma 16:24
  • Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Projesi’nin 3’üncü Ayağı Sürüyor13 Ağustos 2021 Cuma 16:21
  • CTP Gençlik Örgütü’nde yeni başkan Tekiner13 Ağustos 2021 Cuma 16:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti