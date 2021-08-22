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Karpaz'da Vahim Zarar, Ciddi Darp Ve İtale-İ Lisan

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Vahim Zarar, Ciddi Darp Ve İtale-İ Lisan        
Karpaz'da Vahim Zarar, Ciddi Darp Ve İtale-İ Lisan

Vahim Zarar, Ciddi Darp Ve İtale-İ Lisan        
 21.08.2021 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Dipkarpaz da, Şelonez bölgesinde A.G. (E-31), aralarında çıkan tartışma sonucunda Salih DAĞ’a itale-i lisanda bulunduktan sonra sağ elmacık kemiğine yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, göz çukurunu kırarak vahim zarara uğratmıştır.

Salih DAĞ Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavisinden sonra taburcu edilmiştir. A.G. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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