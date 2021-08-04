KEİ Ofisi, İskele’deki projelere güncel rakamlarla 45,2 milyon TL kaynak ayırdığını açıkladı

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, 2011- 2020 yılları arasında İskele’deki projelere güncel rakamlarla 45,2 milyon TL kaynak ayırdığını açıkladı.

KEİ Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada “KEİ Ofisi İskele Belediyesi’nin altyapı yatırımlarını güçlendirme projeleri başta olmak üzere, gençlik merkezi, bisiklet ve yürüyüş yolları yapımı, müze, meydan düzenlemesi, sosyal aktivite merkezi, kırsal bölgelere yol yapımı, kapalı pazar yeri yapımı, terminal düzenlemesi, kültürel ve sosyal projelere katkı, gençler için spor alanları yapımı, köy kadın kursu binası tamiratı gibi çeşitli projelerine, güncel rakamlarla, 45 milyon 238 bin 122 TL kaynak aktardı” denildi.

“İskele’nin güzelliğine güzellik katan, kültürel yaşamını zenginleştiren, bölgede yaşayan kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıran projelere destek olan KEİ Ofisi, İskele ile bağlı köylerin arasındaki ulaşımın güvenliği ve konforunu artıran yol bakım, onarım ve yapımına da her türlü katkıyı veriyor” ifadelerine yer verilen açıklamada KEİ Ofisi’nin ilgili dönemde finans desteği verdiği projeler şöyle sıralandı:

“Haravdi Sahil Düzenleme ve Rekreasyon Projesi, Çekirge Kamyon Alımı Projesi, Haravdi Deresinin İslahı (EK) Projesi, Gençlik Merkezi Projesi, Köy İçi Yolları Asfaltlanma Projesi, Ötüken Köyü Altyapı Projesi, Okullara Engelli WC Yapımı Projesi, Köy Gel. ve Kal. Programı (Yol, Plenmiks Mekanik Temel, Asfalt ve Yagmur Suyu Drenaj) Projesi, Yeni Bağlanan Yerlerin Çevre Sorunun Giderme Projesi, Boğaziçi - Altınova Arası Taş Köprünün Tamiri Projesi, Taşlıca Organize Hayvancılık Bölgesi Yolu, Boğaziçi Mezarlık Çevre Duvarı Yapımı, Ötüken Köyü Köy Kadın Kursu Binası Tamiratı Projesi, Turnalar Sosyal Aktivite Merkezi Projesi, Kültürel ve Sosyal Projelere Katkı Projesi, Bandabulya Restorasyon Projesi (Arkeoloji Müzesi olarak kullanılıyor), Otopark Alanı Altyapı, Asfalt ve Aydınlatma İşleri, Yarköy-Pamukkale Spor Kulübü Binası Tamiratı Projesi, Engelsiz Park Projesi, Boğaziçi Köy Meydanı Çember İnşaatı Yapım Projesi, Asfalt, Kaldırım ve Altyapı Projesi, İskele Ecevit Meydanı ile Kent Merkezi Renovasyon ve Altyapı Geliştirme Projesi, Asfalt, Kaldırım ve Altyapı Projesi II. Etap, Yarköy Köy Meydanı Eğlen Dinlen (Rekreasyon) Alanı Düzenleme ve Cas Projesi, Ardahan Köyü Halı Saha Ve Rekreasyon Alanı Projesi, Kültür Merkezi Projesi- İskele Belediyesi Kültür Evi, İskele Belediyesi Batı Girişi (Anfora) Güzergahı, Kaldırım ve Altyapı İşleri Projesi, Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi, Ötüken, Kuzucuk ve Aygün Köyleri Halı Saha ve İdari Bina/ WC Yapımı, Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı Düzenleme Projesi.”