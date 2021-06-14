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KIB-TEK Bazı Bölgelere Elektrik Verilemeyeceğini Duyurdu

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Kalecik Sarkon Vilları ve Sunrise Sitesi ve civarına bugün 4 saat boyunca elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
KIB-TEK Bazı Bölgelere Elektrik Verilemeyeceğini Duyurdu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Kalecik Sarkon Vilları ve Sunrise Sitesi ve civarına bugün 4 saat boyunca elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 08.30-13.30 saatleri arasında Kalecik Sarkon Vilları ve Sunrise Sitesi ve civarına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Kıb-Tek, Kalkanlı köyü ve su motorlarına da bugün iki saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00-12.00 saatleri arasında Kalkanlı köyü ve civarındaki su motorlarına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Öte yandan yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün saat 12:00 ile 14:00 saatleri arasında Denizli, Gemikonağı, Bağlıköy, Yedidalga, Ömerli, Bademliköy, Günebakan, Yeşilırmak, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorları bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi. 

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