Kıbrıs Türk Ticaret Odası 58. Olağan Genel Kurulu’nu yapıyor

Atatürk ve şehitlerin manevi huzurlarında yapılacak saygı duruşu ile başlayacak 58. Olağan Genel Kurul, Başkanlık Divanının oluşumu, gelen mesajların okunması, Oda Başkanının konuşması, Protokol konuşmaları, 57. Çalışma Döneminin Faaliyet ve Mali Raporlarının takdimi ve aklanması, Oda murakıbının tayini ile devam edecek.

Genel Kurul, dilek ve temennilerin sunulması ile tamamlanacak.

Bu yılki Genel Kurul, COVID-19 salgını önlemlerine uygun olarak sadece Oda üyelerinin katılımıyla, konuksuz yapılacaktır.

Protokol konuşmaları, önceden kaydedilecek video ile gerçekleştirilecek olup Genel Kurul Toplantısı Oda’nın Facebook sayfasından canlı olarak paylaşılacaktır.