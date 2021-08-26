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Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençler, yangınlara karşı ortak etkinlik düzenliyor

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 Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençler, adada çıkan ve büyük hasara yol açan yangınlara karşı farkındalık yaratmak amacıyla ortak etkinlik düzenliyor.
Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençler, yangınlara karşı ortak etkinlik düzenliyor

 Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençler, adada çıkan ve büyük hasara yol açan yangınlara karşı farkındalık yaratmak amacıyla ortak etkinlik düzenliyor.


Hade ve Kıbrıslı Gençlerin İki Toplumlu Ağı örgütlerinin etkinliği yarın saat 18.00’de Lefkoşa’da Lokmacı kapısı civarındaki Imagine Bar’da yer alacak.


Etkinlikle ilgili yapılan açıklamada “Adamızda gerçekleşen yıkıcı yangınlar, çok sevdiğimiz adamızdaki insanların geçim kaynaklarını ve hayvanların yaşam alanlarını trajik bir şekilde etkiledi” diyen gençler, duydukları üzüntüyü ifade etti.


Bu durumu göz önünde bulundurarak, çevre hakkında farkındalık yaratmak ve Kıbrıs'taki yangınlardan etkilenenlere yardım etmek üzere toplum olarak bir araya gelmek için bu etkinliğin düzenleneceği kaydedilen açıklamaya göre etkinlikte canlı müzik, yiyecek, içecek ve yerel üretim stantları yer alacak.


Girişin 50 TL/5 Euro olduğu etkinlikten elde edilecek gelir, açıklanan amaca tahsis edilecek. Etkinliğe katılanlar ayrıca çevre dostu ekilebilir bir kalem de alabilecek.

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