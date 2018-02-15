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Kıbrıslı Türk ve Rum gençleri ABD’de 4 hafta geçirecek

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Kıbrıslı Türk ve Rum gençleri ABD’de 4 hafta geçirecek
15-18 yaşları arasındaki, son sınıf öğrencisi olmayan gençlerden 28 Şubat’a kadar başvuru kabul edilecek

Onuncu yılına giren “Kıbrıs Dostluk Programı (The Cyprus Friendship Programme, CFP) bu yıl da, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk gençleri Temmuz ayında dört hafta süre ile ABD’ye gönderiyor.

Geçen 10 yıllık sürede 15-18 yaşları arasındaki yüzlerce Kıbrıslı gence bu olanağı sunan program çerçevesinde, bu yıl da ABD ziyareti yanında, Kıbrıs’ta iki toplumlu bir de kamp düzenlenecek.

Programın Baş Koordinatörü Simge Kahvecioğlu Zekican, basına yaptığı açıklamada, bu yıl da 15-18 yaşları arasındaki gençlerden 28 Şubat tarihine kadar başvuru kabul edeceklerini, ayrıca aileleri ve gençleri bilgilendirmek için bölgelerde bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini belirtti. Zekican açıklamasında şöyle dedi:
“Şimdi onuncu yılında olan Kıbrıs Dostluk Programı (The Cyprus Friendship Programme, CFP) Kıbrıs’ın gençleri ve aileleri için tamamen gönüllülük esasına dayalı, iki toplumlu bir barış projesidir. Amaç iki toplumun gençleri arasında arkadaşlık ve güven ilişkileri yaratmak ve önyargının yerini umudun almasını sağlamaktır. İki toplumdan eşit sayıda genç seçilecek ve gençler diğer toplumdan çok iyi bir arkadaşlık kurabileceklerine inandıkları hemcinslerinden bir kişi ile ikili bir ekip oluşturacak. Bu gençler ABD’de gönüllü aileler yanında 4 hafta geçirecekler ve çeşitli programlara katılacaklar. Kızlar ayrı ekipler, erkekler ayrı ekipler oluşturacak.  Her ekip aracılığıyla, bu gençlerin ailelerini de bir araya getirmeyi ve barış çabalarına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu arada geçmiş yıllarda barış ve yumuşamaya çok büyük katkılarını gördüğümüz iki toplumlu bir de kamp düzenleyeceğiz. ” 

Zekican’ın verdiği bilgiye göre, ailelere yönelik bilgilendirme toplantılarının yer ve tarihleri şunlar: 
22 Şubat, Perşembe, Gazimağusa, 18:30, Gazimağusa TMK
23 Şubat, Cuma, Lefkoşa, 17:30, KTMMOB Lokali
Zekican, daha fazla bilginin, 0542 856 48 28 numaralı telefondan elde edilebileceğini de sözlerine ekledi. 
 

Hasan Kahvecioğlu

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